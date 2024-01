Štýlová práčovňa: Dá sa zariadiť aj v menšom priestore

Súčasťou moderného trendy bývania je štýlová a zároveň funkčná práčovňa. Miestnosť, ktorá je oddelená od obytného priestoru, však zariadením nijako nemusí zaostávať za zvyškom. Dnešné riešenia totiž ponúkajú dizajn a praktickosť v jednom balíčku.

Práčka a dnes už aj sušička sú štandardnou súčasťou vybavenia slovenskej domácnosti. Na rozdiel napríklad od Spojených štátov, kde je hustá sieť verejných práčovní, sa o všetko spojené s bielizňou staráme individuálne.

Pokiaľ to priestor čo len trochu dovoľuje, je ideálnym riešením práčovňa. „Samostatná miestnosť, kde sa bielizeň perie, suší, prípadne skladá či žehlí, je mimoriadne praktická nielen preto, že potom nezasahuje do poriadku a štýlu zvyšku domácnosti. Výhodou je aj lepší priestor na domáce práce spojené s bielizňou a, samozrejme, vyšší hygienický štandard celého bývania,“ je presvedčený Ladislav Jelen z Oresi.

Niekedy stačí aj málo

Samostatná práčovňa nemusí mať veľa metrov štvorcových. V zásade stačí, aby sa do nej vmestila práčka so sušičkou, kôš na bielizeň a v ideálnom prípade aj umývadlo na bielizeň.

Na stenách sa vždy nájde priestor na poličky alebo skrinky, do ktorých sa dá schovať všetko potrebné. Prostriedky na pranie, bielenie, odstraňovanie škvŕn či zmäkčenie bielizne sú tak poruke a zároveň mimo dosahu detí.

Ak máte obmedzený priestor na šírku, no dostatok výšky, môžete uvažovať o kúpe kombinovanej práčky a sušičky, ktoré sa dajú postaviť jeden na druhý. Spotrebiče s možnosťou stohovania spravidla stoja viac, môžu však byť energeticky úspornejšie a mať programy na rýchle sušenie.

Okrem odpadu vody je praktické mať aj v malej práčovni vyriešené vetranie. Ideálne je okno, no ak to dispozičné možnosti stavby nedovoľujú, dobrú službu urobí aj v stene zabudovaný a do exteriéru vyvedený odsávač pár.

Veľkorysý priestor

Samostatná miestnosť, v ktorej je dostatok miesta na práčku, sušičku, hlboké umývadlo, kôš na špinavú bielizeň aj koše na čisté veci, prípadne aj na sušiak a žehliacu dosku, priam volá po spojení funkčnosti s dizajnom.

Malý veľký efekt urobia napríklad batérie. Bežný chróm je klasika, ktorá sa dá povýšiť na inú úroveň, ak sa použije farebná vodovodná batéria. Dôležitejší než dizajn batérie je však dizajn umývadla. Aj v práčovni môže byť štýlové, zároveň však praktické, čo znamená dostatočne hlboké na namáčanie bielizne a ručné pranie.

Odkladacie priestory, poličky, skrinky či primerane veľký pult na skladanie vysušenej bielizne sú v dobrej práčovni nevyhnutnosťou.

„Dobre navrhnutá a správne zorganizovaná práčovňa môže povinnosti spojené s triedením, nakladaním a vykladaním bielizne zásadne spríjemniť. Moderné nábytkové koncepty vyzerajú trendovo, pričom môžete kombinovať, čo chcete a potrebujete s ohľadom na dispozíciu a veľkosť priestoru,“ je presvedčený L. Jelen.

Upozorňuje však, že celkovým štýlom a atmosférou by sa práčovňa nemala zásadne odlišovať od zvyšku obytného priestoru. „Náš nábytok je možné ľahko prispôsobiť celému domu. Vieme vytvoriť rôzne nábytkové koncepcie, nástenné police, otvorené poličky, priemyselné dizajnové prvky, zrkadlá, vstavané LED svietidlá alebo ponúknuť nápady na riadenie káblov. Okrem vysokej kvality máme bohatú paletu farieb, tvarov a možností úprav pre každého.“

Vychytávky a vylepšenia

Moderná práčovňa nie je nudná miestnosť, v ktorej sa zo špinavých vecí stávajú čisté, ale príjemný priestor, kde sa každý cíti dobre.

Celkovú atmosféru ovplyvní voľba farby a druhu obkladu, pričom sterilná biela je dávno prekonaná. Navyše na nej vidno každú špinku…

Vplyv na atmosféru aj prácu má voľba osvetlenia. Hoci ide o pracovný priestor, okrem jasného bieleho svetla je príjemné mať v práčovni aj tlmené osvetlenie, napríklad vďaka pásom LED svetiel.

Tajnou zbraňou každého sofistikovaného priestoru sú doplnky. Nudný plastový kôš na bielizeň sa dá nahradiť rustikálnym pleteným alebo, naopak, chladnou kovovou alternatívou. Efektné sú štýlové držiaky na uteráky, futuristický kôš na odpadky či dizajnové zarážky. Crème de la crème sú doplnky z mosadze alebo medi. „Imitáciu kovu alebo kameňa môže mať aj povrch nábytku v práčovni alebo dvierka skriniek. Vybrať si však môžete aj drevené alebo iné dekóry, ktoré sa dajú navzájom krásne kombinovať. Kľúčové je, aby farby a materiály spolu dokonale hrali, lebo harmónia je presne to, čo modernej práčovni pristane,“ uzatvára odborník.