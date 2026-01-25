8 slávnych štadiónov, ktoré sa majú otvoriť v roku 2026: Futbalové chrámy, olympijská aréna aj „vír“ z púšte

V USA, Turecku, Saudskej Arábii, na Novom Zélande aj v Keni finišujú štadióny za stovky miliónov, ktoré nemajú byť len miestami pre zápasy – majú sa stať novými dominantami miest, technologickými výkladnými skriňami a silným marketingovým ťahákom pre kluby aj krajiny.
Niektoré z nich vznikajú ako odpoveď na obrovský dopyt fanúšikov, iné sú súčasťou príprav na podujatia ako Euro 2032, Africký pohár národov 2027 či zimné olympijské hry v Miláne. Vybrali sme osem najvýraznejších štadiónov a arén, ktoré sa majú otvoriť v roku 2026 – a pri každom je jasné, že nepôjde iba o nové tribúny, ale o silné príbehy a ambície, ktoré za nimi stoja.
Nový Highmark Stadium (Orchard Park/Buffalo, USA): NFL aréna, ktorá má naháňať strach
Buffalo Bills patria medzi najfanatickejšie kluby NFL. A presne taký má byť aj ich nový domov. Nový Highmark Stadium (často označovaný aj ako „New Highmark Stadium“) sa má otvoriť v júni 2026 a bude pripravený na sezónu NFL 2026. Kapacita má byť približne 62-tisíc miest na sedenie (plus ďalšie státie v špeciálnych sektoroch).
Architektonicky za projektom stojí americké štúdio Populous, ktoré je v športovej architektúre pojem. Ich cieľom je vytvoriť štadión, ktorý bude pôsobiť „intímne“, no zároveň má mať až nepríjemne zastrašujúcu energiu pre súperov – presne v štýle Buffala.
Nový štadión v Ankare (Turecko): národný symbol s „loptovou“ strechou
Ankara chce moderný chrám futbalu a podľa všetkého ho dostane. Nový štadión v Ankare, navrhnutý tureckým ateliérom Bahadır Kul Architects, má byť dokončený v roku 2026 a má sa stať domácou arénou tureckej reprezentácie.
Najvýraznejší prvok? Oceľová strecha inšpirovaná tvarom futbalovej lopty. Projekt sa spomína aj v súvislosti s ambíciou Turecka hostiť veľké medzinárodné zápasy v budúcnosti.
Milano Santagiulia Ice Hockey Arena (Miláno, Taliansko): olympijská aréna, na ktorú sa čakalo pridlho
Zimné olympijské hry Miláno – Cortina 2026 potrebujú ikonické priestory a práve preto vzniká nová hokejová aréna v štvrti Santagiulia. Navrhla ju kancelária David Chipperfield Architects a kapacita sa pohybuje okolo 14 000+ divákov (v závislosti od konfigurácie).
Zaujímavé je, že projekt sprevádzali obavy z časového sklzu – aréna sa otvárala testovacími podujatiami len pár týždňov pred olympiádou a organizátori ju ešte dolaďovali. Reuters dokonca informoval o pretekoch s časom, aby bolo všetko pripravené na február 2026.
Miami Freedom Park (Miami, USA): Beckhamov sen sa konečne mení na realitu
Inter Miami už dávno nie je len marketingový projekt. Značka vyletela do popkultúry a nový Miami Freedom Park má byť miestom, kde sa bude písať ďalšia kapitola – už nie v provizórnych riešeniach, ale v štadióne s vlastnou identitou.
Štadión s kapacitou 25 000 miest navrhla MANICA Architecture. Otvoriť by sa mal v apríli 2026 a postavený bude pri miamskom letisku, západne od centra. Zaujímavé je, že nejde len o samotnú tribúnu: celý projekt je zasadený do veľkého parku s infraštruktúrou, reštauráciami, športoviskami a ďalšími prvkami.
Talanta Sports Stadium / Raila Odinga International Stadium (Nairobi, Keňa): najväčší štadión krajiny
Afrika investuje do športovej infraštruktúry a tento projekt má byť jedným z najviditeľnejších. Talanta Sports Stadium v Nairobi s kapacitou okolo 60 000 má byť po dokončení najväčším štadiónom v Keni.
Zaujme aj výzor: plánuje sa výrazná fasáda s bielou oceľovou sieťovinou a dekoratívnymi prvkami, ktoré odkazujú na národnú symboliku. Všetko smeruje k tomu, aby štadión hral významnú rolu pred a počas Afrického pohára národov 2027, ktorý majú hostiť Keňa, Uganda a Tanzánia.
Te Kaha’ – One New Zealand Stadium (Christchurch, Nový Zéland): štadión ako návrat po zemetrasení
Tento príbeh má emóciu. Christchurch prišiel o Lancaster Park po ničivom zemetrasení v roku 2011. Teraz má mesto dostať náhradu – moderný viacúčelový štadión Te Kaha’ (One New Zealand Stadium), ktorý sa má otvoriť v apríli 2026. Kapacita: 30 000 miest.
Opäť je za tým Populous (v spolupráci s Warren and Mahoney). Výsledok má slúžiť pre ragby, futbal aj veľké kultúrne podujatia. A hlavne: má symbolizovať, že mesto sa postavilo späť na nohy.
Aramco Stadium (Khobar, Saudská Arábia): púštna superstavba v tvare víru
Saudská Arábia sa pripravuje na futbalový svetový ošiaľ a prvé lastovičky už rastú. Aramco Stadium v Khobare (východné pobrežie krajiny) má kapacitu približne 47 000 miest a otvorenie je plánované v roku 2026.
Stavba má dizajn v štýle „víru“, ktorý má pripomínať more, plachty a vlny – spojenie dynamiky prírody s monumentálnou modernou architektúrou. Populous tu opäť stavil na efekt, ktorý sa bude výborne vynímať na televíznych záberoch aj virálnych fotkách.
Etihad Stadium – rozšírenie North Stand (Manchester, Spojené kráľovstvo): tribúna, ktorá mení celý zážitok
Nie vždy musí ísť o „nový štadión“. Niekedy stačí prestavba, ktorá zmení atmosféru aj kapacitu. Manchester City rozširuje Etihad – a nejde iba o pár sedadiel navyše. Rekonštrukcia severnej tribúny má priniesť vyššiu kapacitu (viac ako 5 000 miest) a najmä nový komplex: hotel, múzeum, fan zóny a klubový obchod.
Podľa Populous má samotná tribúna fungovať už počas sezóny 2025/26, no ďalšie časti (hotel a fan zóna) majú byť dokončené v druhej polovici 2026.
Tieto štadióny nespájajú len šport. Sú to nové mestské dominanty, technologické projekty za miliardy, symboly obnovy aj geopolitických ambícií. A popritom budú kulisou pre momenty, ktoré ľudia milujú: prvý gól, prvý touchdown, prvé finále, prvý koncert, prvý virálny záber.