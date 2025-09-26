Anglické mesto na pokraji úpadku sa znovu prebúdza: Bradford ožíva novým centrom

Bradford, mesto v anglickom grófstve West Yorkshire, dlhé roky zápasilo s odlivom obchodov, zatvorenými trhoviskami a chýbajúcou infraštruktúrou. V očiach obyvateľov aj návštevníkov sa stávalo synonymom stagnácie. Dnes však vďaka odvážnym urbanistickým projektom a kultúrnej revitalizácii zažíva výrazné znovuzrodenie.
Z úpadku k novej energii
Historické trhoviská, ako napríklad Oastler, boli ešte donedávna odsúdené na demoláciu. Hrozilo, že v centre mesta opäť ostane len prázdny priestor. Mestská rada sa však rozhodla konať. Spustila projekt City Village, ktorý mení bývalú obchodnú zónu na živú mestskú štvrť s približne tisíckou energeticky úsporných domov, z ktorých časť bude cenovo dostupná.
Súčasťou obnovy sú aj nezávislé obchody, priestory pre voľný čas a nové parky. Dôraz sa kladie na podporu pešej dopravy a cyklistiky, aby sa centrum stalo príjemnejším a zdravším miestom na život.
Bezpečnejšie a udržateľnejšie centrum
Bradford modernizuje nielen samotnú výstavbu, ale aj dopravnú a environmentálnu infraštruktúru. Mesto sa má stať prívetivým pre chodcov a cyklistov, s lepším prepojením na verejnú dopravu.
Jedným z najväčších plánov je Southern Gateway, projekt v hodnote 4,5 miliardy libier. Ten prinesie nový železničný terminál, zlepší dopravné napojenie a vytvorí tisíce nových pracovných miest, bývania aj komerčných priestorov.
Kultúra ako motor premien
Rok 2025 je pre Bradford kľúčový. Mesto sa stalo Mestom kultúry Spojeného kráľovstva. Tento titul mu priniesol nielen publicitu, ale aj dodatočné finančné zdroje na obnovu verejných priestorov a podporu kreatívneho priemyslu.
Významným kultúrnym projektom je aj Bradford Live, multifunkčné centrum pre hudobné a umelecké podujatia. Jeho realizáciu sprevádzajú problémy, pôvodný operátor odstúpil a prevádzka sa oneskorila, čo vyvolalo kritiku. Mesto však hľadá nové riešenia.
Čo už ožilo
Prvé výsledky revitalizácie už vidno priamo v uliciach. V centre mesta vyrástol moderný administratívny komplex One City Park, ktorý prináša nové pracovné príležitosti a ponúka kancelárie pre kreatívny i technologický sektor. Nové trhovisko Darley Street Market zasa oživuje tradičný mestský ruch, spája pôvodné trhy do atraktívnej a modernej podoby, kde sa stretáva miestna gastronómia s drobnými remeslami. Premenou prešli aj viaceré verejné priestory: námestia a pešie zóny sú estetickejšie, bezpečnejšie a lepšie dostupné.
Udrží si Bradford nové tempo?
Bradford však stojí pred dôležitou skúškou: dokáže naplánované projekty zrealizovať dôsledne a tak, aby z nich profitovali všetci obyvatelia? Kritici pripomínajú, že samotná kultúra nestačí, že mesto potrebuje dlhodobé pracovné miesta a stabilný ekonomický rast. Ak sa mu však podarí skĺbiť kultúrny rozmach s udržateľným rozvojom a inkluzívnou ekonomikou, môže sa Bradford stať inšpiratívnym príkladom pre mnohé mestá, ktoré prešli podobným obdobím úpadkom. Jeho príbeh ukazuje, že investície do verejných priestorov, bývania a kreatívneho života dokážu premeniť mesto „na pokraji“ na pulzujúci mestský organizmus.