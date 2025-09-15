Vrah Charlieho Kirka sympatizoval s ľavicou a žil s partnerom, ktorý prechádza tranzíciou

Guvernér Utahu Spencer Cox v nedeľu potvrdil, že podozrivý z vraždy konzervatívneho influencera Charlieho Kirka, 22-ročný Tyler Robinson, mal romantický vzťah s transgender partnerom, ktorý prechádza z mužského na ženské pohlavie. „Áno, môžem to potvrdiť,“ uviedol Cox v rozhovore pre CNN.
Motivácia zatiaľ nie je jasná
„Tento partner bol mimoriadne spolupracujúci, nemal tušenie, že sa niečo také stane, a momentálne spolupracuje s vyšetrovateľmi,“ dodal.
Nie je to posledný prípad. Spoločnosť je silno polarizovaná a hrozia ďalšie útoky, varuje expert po šokujúcej vražde aktivistu Kirka
Guvernér zároveň zdôraznil, že zatiaľ nie je jasné, či prechod partnera z jedného pohlavia na druhé zohral úlohu v motivácii Robinsona spáchať vraždu Kirka, ktorý bol blízkym spojencom bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Cox tiež uviedol, že vyšetrovateľom bolo oznámené, že Robinson vyznával ľavicovú ideológiu.
Tvrdé reakcie konzervatívcov
„Jasne tam bola ľavicová ideológia s týmto vrahom,“ povedal Cox s tým, že tieto informácie pochádzajú od rodiny a priateľov podozrivého, ktorý zatiaľ nespolupracuje. Správy o vzťahu podozrivého s transgender osobou vyvolali ostrú reakciu pravicových aktivistov, pre ktorých sú témy rodovej identity kľúčové.
Trump tvrdí, že podozrivý z vraždy Charlieho Kirka je vo väzbe
Konzervatívna influencerka Laura Loomer vyzvala na označenie transgender hnutia za teroristické, zatiaľ čo majiteľ platformy X Elon Musk zdieľal príspevky volajúce po zákaze liečby rodovej identity a kritizujúce ľavicovú ideológiu.
Charlie Kirk bol zastrelený počas podujatia na univerzite v Utahu. Bol zakladateľom konzervatívnej mládežníckej organizácie Turning Point USA a otvoreným kritikom transgender práv. V auguste na platforme X označil transgender hnutie za „trans deluzívny kult smrti“.
Jeho výroky často vyvolávali kontroverzie, pričom v roku 2023 v kostole opísal transgender ľudí ako „pulzujúci prostredník Bohu“. V súvislosti s vraždou Kirka sa vedie intenzívna debata o motivácii páchateľa. Člen kabinetu bývalého prezidenta Joea Bidena, Pete Buttigieg, upozornil, že medzi nedávnymi vysokoprofilovými útokmi neexistuje konzistentný vzorec ľavica versus pravica a vyzval na odmietnutie politického násilia zo všetkých strán.
Turning Point USA oznámila, že spomienková slávnosť na Charlieho Kirka sa uskutoční 21. septembra na futbalovom štadióne pri Phoenixe v Arizone. Účasť potvrdil aj Donald Trump.