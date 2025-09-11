Zastrelili Trumpovho spojenca, pravicového mládežníckeho aktivistu Charlieho Kirka

Na Univerzite v Utahu v stredu zastrelili významného spojenca prezidenta Donalda Trumpa, pravicového mládežníckeho aktivistu a influencera Charlieho Kirka. Trump potvrdil, že 31-ročný Kirk zomrel na následky zranenia. „Skvelý a dokonca legendárny Charlie Kirk je mŕtvy,“ napísal Trump na Truth Social.
Strela ho zasiahla počas prejavu na podujatí na Utah Valley University. Obrovský význam Kirka pre Trumpa ilustruje to, že prezident nariadil, aby vlajky na vládnych budovách spustili na pol žrde do nedele. „VŠETCI ho milovali a obdivovali, najmä ja, a teraz už medzi nami nie je,“ napísal Trump.
Atentát odsúdilo celé politické spektrum
Kirk, ktorý mal obrovské publikum na Instagrame a YouTube, mal veľký vplyv v americkej politike a pomohol zvýšiť Trumpovu podporu medzi mladšími voličmi. Bol to jeden z kľúčových faktorov návratu Trumpa k moci v minulom roku. Kirkovu prítomnosť na univerzitách pravica vnímala ako vítaný kontrast k rozšíreným liberálnym názorom vo vysokoškolskom vzdelávaní.
Správy o streľbe na Kirka zdesili celé americké politické spektrum. „Drahý Bože, ochraňuj Charlieho v jeho najťažšej hodine,“ napísal na sociálnych sieťach viceprezident J. D. Vance. Aj ľavicové osobnosti útok odsúdili. „V našej krajine nie je miesto pre tento druh násilia. Musí to hneď skončiť,“ napísal na sieti X bývalý prezident Joe Biden.