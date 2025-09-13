Nie je to posledný prípad. Spoločnosť je silno polarizovaná a hrozia ďalšie útoky, varuje expert po šokujúcej vražde aktivistu Kirka

Vplyvný americký konzervatívny aktivista Charlie Kirk († 31) zomrel po tom, ako ho zastrelili počas podujatia na univerzite v štáte Utah. Bezpečnostný expert a bývalý šéf Úradu pre ochranu ústavných činiteľov, Juraj Zábojník upozorňuje, že žijeme nebezpečnú dobu, kedy hrozia ďalšie útoky na ústavných činiteľov či aktivistov.
Na videozázname kolujúcom na sociálnych sieťach je vidieť Kirka sediaceho na vonkajšom pódiu, ako prednáša prejav k väčšiemu davu ľudí na univerzite Utah Valley University v meste Orem vo chvíli, keď padol výstrel. Kirk bol postrelený do krku a po prevezení do nemocnice zraneniam podľahol.
Americké orgány v piatok zadržali podozrivého z vraždy konzervatívneho aktivistu. Je ním 22-ročný muž menom Tyler Robinson, ktorého udal jeho otec.
Narastanie polarizácie v spoločnosti
„Je to aj výsledok doby, ktorú žijeme, že spoločnosť je polarizovaná. Ľudia sa rozdelili názorovo, tak ako ešte nikdy predtým. Prispievajú k tomu mnohé faktory. Situácia je tak vážna, že dokážem si predstaviť, že to nie je posledný prípad a je mi to veľmi ľúto, že to politici vo svete aj v Európe vôbec dopustili,“ reagoval na správu o vražde známeho konzervatívneho aktivistu bezpečnostný expert Zábojník.
„Je to obrovský nápor aj pre bezpečnostné zložky, nápor pre servis, služby, organizátorov. Chcel by som ich týmto všetkých vyzvať, aby si dávali veľký pozor do budúcnosti na to, čo sa bude diať v každej krajine, aby sa predchádzalo takýmto udalostiam,“ poradil odborník. „Už to nie sú len útoky nejakých šialencov v metre alebo v autobusoch, ktorí prídu a dobodajú alebo zastrelia nevinných ľudí. Už to ide do tých vyšších poschodí, a to je mimoriadne nebezpečné,“ varuje Zábojník.
Podľa odborníka v blízkej budúcnosti môžu byť ďalšie útoky na ústavných činiteľov, respektíve na predstaviteľov, ktorí sa nejakým spôsobom vymykajú svojou prezentáciou. „Bohužiaľ očakávam veľmi búrlivú dobu,“ predikuje Zábojník.
Diery v bezpečnostných opatreniach
Experta sme sa pýtali, či v prípade vraždy konzervatívneho aktivistu Kirka išlo o zlyhanie, a či sa dalo tragédii zabrániť? „Osoby ako Kirk nemajú až takú ochranu, tak štruktúrovanú a vyskladanú z mnohých bezpečnostných opatrení, ktoré nadväzujú navzájom na seba, napríklad prevencia priestoru, prehliadka, kontrola ľudí a okolitých priestorov atď. Ide o bezpečnostné opatrenia, ktoré sú mimoriadne nákladné a ide o obrovské nasadenie ľudí, ktoré si môžu dovoliť štát a bezpečnostné zložky len pri vysoko exponovaných osobách v politike, kde je to dané zo zákona,“ vysvetľuje Zábojník.
„Tie diery, ktoré v bezpečnostných opatreniach boli a tie možnosti na tom otvorenom priestranstve, ktoré som videl, tak tých hrozieb môže byť niekoľko,“ podotkol ďalej odborník v súvislosti s atentátom na známeho amerického aktivistu.
„Je to jedno či to bola rana, ktorá vyletela z blízka, či bola jedna alebo viaceré, či to bol výstrel z objektu budovy z odstreľovačky alebo z ručnej zbrane, je to absolútne jedno. Ide o to, že sa to stalo. A je predpoklad, že sa to bude opakovať, na základe toho, čo sa dnes deje vo svete,“ varuje bezpečnostný expert.
„Musia si dávať pozor, či sú to opoziční alebo koaliční politici, v každom jednom štáte. Či sú to aktivisti, či sú to vedúci predstavitelia rôznych občianskych združení, inštitúcií, keď vedia a predpokladajú, že budú generovať svojimi výrokmi a názormi aj akési stupňovanie nenávisti voči sebe z iného spektra ľudí,“ hovorí odborník s tým, že horšie sú na tom tie osoby, ktoré nemajú na to ani postavenie ani prostriedky, a ani zo zákona nie sú chránení.
Politici musia zmeniť komunikáciu
Opozícia tento týždeň odštartovala novú vlnu protivládnych protestov aj napriek tomu, že narastá polarizácia v spoločnosti a množia sa pokusy o atentáty na politikov. Odborníka sme sa pýtali, či by sa nemal počet protestov obmedzovať vzhľadom na napätú situáciu.
„Protesty sú prejavom nespokojnosti a prejavom iného názoru, odkaz tej druhej strane. Demonštrácie by som neobmedzoval, pretože my už potom automaticky napĺňame znaky totalitárneho režimu, že ľudia nemôžu prejaviť svoj názor, toto by tu do takéhoto štádia nemalo dospieť a ani nesmie,“ reagoval Zábojník.
„Druhá vec je – a na toto stále upozorňujem – že musia politici, či koaliční či opoziční, zvoliť iný slovník a inú formu komunikácie. Musia narábať s faktami. To neexistuje obviniť niekoho, že je vrah, že je lotor, zabijak, že má na rukách krv…Tu sa tak narába s takýmito termínmi, že v normálnej právnej krajine by takéto niečo nemohlo existovať,“ poznamenal ďalej odborník.
Zábojník kritizoval politikov na jednej aj druhej strane politického spektra, že generujú napätie svojou komunikáciu. Najnovšie to bolo podľa jeho slov v prípade témy ruských dronov, ktoré mali narušiť poľský vzdušný priestor. „Len hádžu špinu jeden na druhého, terajší minister obrany na bývalého ministra, ten zas sa vysmieva, že bude tu hlboká orba, a ja sa pýtam, čo toto je za štát? Kto to riadi tento štát? Koho tí ľudia zvolili do popredia politických strán, keď sa to takto vygenerovalo do takéhoto šialenstva? A potom sa nečudujme, že budú útoky. Niekomu zase prasknú nervy a rozhodne sa zobrať spravodlivosť do vlastných rúk,“ uzavrel Zábojník.