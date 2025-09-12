Trump tvrdí, že podozrivý z vraždy Charlieho Kirka je vo väzbe

Americký prezident Donald Trump oznámil, že podozrivého z vraždy pravicového aktivistu a influencera Charlieho Kirka zadržali počas rozsiahlej pátracej akcie. Trump povedal, že podozrivého udal niekto z jeho blízkeho okolia a vyjadril nádej, že vrah jeho blízkeho spojenca dostane trest smrti.
„Myslím si, že s vysokou mierou istoty môžeme povedať, že ho máme. Je vo väzbe,“ konštatoval šéf Bieleho domu v rozhovore pre Fox News. Podľa amerického lídra podozrivého identifikovali aj vďaka fotografiám, ktoré po Kirkovej vražde zverejnili americké úrady. CNN informovala, že zadržaný muž sa priznal svojmu otcovi, ktorý ho následne udržal na mieste, kým neprišla polícia. Guvernér Utahu Spencer Cox vyhlásil, že štát bude požadovať trest smrti.
Kirka zastrelili v stredu počas prejavu na podujatí na Utah Valley University. Obrovský význam Kirka pre Trumpa ilustruje to, že prezident nariadil, aby vlajky na vládnych budovách spustili na pol žrde do nedele. „VŠETCI ho milovali a obdivovali, najmä ja, a teraz už medzi nami nie je,“ napísal Trump.
O vysoko politickom rozmere vraždy svedčí aj fakt, že rakvu aktivistu previezli do jeho rodného mesta Phoenix oficiálnym lietadlom viceprezidenta JD Vancea.