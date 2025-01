V Šuranoch môže vzniknúť závod na recykláciu batérií, ročne plánujú zhodnotiť až 20-tisíc ton

Prevádzku na spracovanie lítium-iónových batérií plánuje v priemyselnom areáli mesta Šurany (okr. Nové Zámky) vybudovať spoločnosť ShredCo j.s.a. Vyplýva to zo zámeru na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). Ak spoločnosť získa potrebné povolenia, chcela by prevádzku spustiť v prvom štvrťroku 2026. Celkové odhadované náklady na projekt sú 30 miliónov eur, pričom v prevádzke by malo pracovať 90 zamestnancov, z nich 25 v administratíve a 65 vo výrobe.

Projekt počíta s novou priemyselnou halou na ploche 5100 m2 s technológiami na spracovanie batérií. Ročne sa tu plánuje zhodnotiť 20 000 ton batérií. Jedným z hlavných cieľov recyklácie lítium-iónových (LI-ION) batérií je získanie kovov. V prevádzke spoločnosť plánuje drviť vybité LI-ION batérie z elektromobilov, notebookov a mobilných telefónov, alebo inej obdobnej elektroniky. Následne sa batérie budú separovať na jednotlivé zložky.

LI-ION batérie sú najčastejšie používané nabíjateľné batérie v moderných zariadeniach, ako sú mobilné telefóny, notebooky, elektrické autá a ďalšie elektronické produkty. Ich súčasťou sú rôzne materiály, napríklad grafit, soli lítia, rôzne plastové komponenty a kovy, ako meď, hliník a aj nehrdzavejúca oceľ.