Viaceré regióny sveta ostávajú slovenskou ekonomickou diplomaciu nepovšimnuté, hovorí Parízek (video)

Slovenská ekonomická diplomacia ako aj nástroje podpory exportu dlhodobo zanedbávajú určité regióny. V relácii Miroslava Wlachovského Okno do sveta na portáli sita.sk to naznačil predseda Rady slovenských exportérov Lukáš Parízek.

Niektoré štáty ostávajú naďalej nepovšimnuté

Ako doplnil, sú oblasti kam smerujú slovenské delegácie pravidelne, no na druhej strane ostávajú viaceré štáty nepovšimnuté.

„Nehovorím, že treba ísť do všetkých krajín sveta, ale napríklad naši českí partneri sú úspešní v Afrike alebo na Blízkom východe a my sa v týchto regiónoch jednoducho nevieme rozhýbať. Chodíme tam ako poslední, a to až potom, keď už tam všetci majú buď ambasádu alebo tam dlhodobo podnikajú,“ priblížil Parízek.

Snaha zbližovať štát a podnikateľský sektor

Podľa neho by sa mal štát viac snažiť identifikovať potenciálne obchodné príležitosti a predovšetkým viac komunikovať s podnikateľským sektorom. Práve komunikácia a vzájomné vymieňanie postojov a preferencií je podľa exportérov v súčasnej dobe kľúčové.

„My netvrdíme, že máme liek a kľúč na to, ako sa má rozvíjať slovenská ekonomika. Nie sme analytici, skôr ide o to, že sa snažíme podnikateľský sektor a štát zbližovať,“ zhodnotil a zároveň zdôraznil, že v tejto oblasti by mali tempo ako aj smerovanie určovať samotní podnikatelia.

Obnova Ukrajiny po ukončení konfliktu

Čo sa týka zaujímavých oblastí pre slovenské firmy, Parízek spomenul napríklad Saudskú Arábiu. Tá podľa neho aktuálne ponúka obrovské príležitosti.

„Nejedná sa pritom o projekty, ktoré sú prudko investične náročné. Skôr ide o know how, technológie. Mám pocit, že tam môže získať uplatenie takmer akákoľvek firma, akýkoľvek produkt, či nejaké zlepšenie,“ načrtol.

Ďalšou výzvou je Ukrajina, a to nielen pre firmy, ktoré na jej území podnikali a podnikajú, ale aj z hľadiska jej obnovy.

Podľa Parízeka panuje mylná predstava, že začne až po ukončení konfliktu. Obnova však už prebieha, respektíve sa na nej pracuje a mnohé krajiny sú v tejto oblasti aktívnejšie ako my.

„My len komunikujeme, že niečo v nejakej ďalekej budúcnosti bude, nejaké príležitosť pre slovenské firmy. Obávam sa však, že to potom môže skončiť tak, že karty už budú dávno rozdané,“ uzavrel.

Rada slovenských exportérov …je profesionálna platforma firiem a odborníkov, ktorá vznikla v roku 2020 s ambíciou podporovať slovenský zahraničný obchod a presadzovať ich záujmy súkromného sektora v celospoločenskej diskusii. V súčasnosti má vyše 100 partnerov a členov zo všetkých segmentov, ktorí exportujú produkty a služby do celého sveta.

