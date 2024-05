Tri výrobné závody z automobilového odvetvia dostanú od štátu investičnú pomoc za takmer 27 miliónov eur

Tri výrobné závody podnikajúce v automobilovom priemysle získajú od štátu investičnú pomoc vo výške takmer 26,9 mil. eur, vo štvrtok im ju schválila vláda.

Spoločnosti Meta System Slovakia, ktorá vyrába palubné nabíjačky pre elektromobily, Wia Slovakia, ktorá buduje v Dolnom Hričove pri Žiline nový závod na výrobu hnacích hriadeľov pre elektromobily a ZF Slovakia, ktorá ide investovať do úprav výrobného procesu s cieľom výroby elektromotorov, dostanú pomoc vo forme úľav na dani z príjmu.

Vzniknú stovky pracovných miest

Investícia spoločnosti Meta System Slovakia by mala presiahnuť 126 mil. eur. Zároveň by vďaka nej mohlo vzniknúť 494 nových pracovných miest. Nová prevádzka by mala vzniknúť na prenajatých pozemkoch a budovách. Závod sa bude deliť na tri časti, výrobnú, skladovú a technické oddelenie podporných činností.

„Nová prevádzkareň bude pri dosiahnutí plnej kapacity vyrábať približne štyri miliardy elektronických komponentov pre jeden milión finálnych zariadení ročne, ktoré sa tu budú tiež kompletizovať. Finálne zariadenie je určené na priamu inštaláciu do elektrického alebo plug-in hybridného vozidla bez potreby dodatočných úprav,“ uvádza sa v materiáli.

Produkovať sa budú dva typy palubných nabíjačiek, s výkonom 11 kW alebo 22 kW. Hlavným odberateľom bude závod BMW v Nemecku, ktorý bude odoberať finálny produkt pre svoje elektrické vozidlá. Ďalšími budú skupiny Stellantis a Volkswagen. S výrobou by sa malo začať v septembri budúceho roka.

Vybudujú technologické centrum

Druhý investor, Wia Slovakia chce popri novom závode vybudovať aj technologické centrum na vývoj ďalších prototypov. Celkovo by mala u nás firma preinvestovať viac ako 58 mil. eur a vytvoriť 231 nových pracovných miest. Závod bude vyrábať hnacie hriadele do osobných automobilov.

Ide o komponenty, ktoré z motora a prevodovky prenášajú krútiaci moment riadenou rýchlosťou na kolesá, a teda spájajú kolesá s nápravami, ako aj s prevodovkou. Pôjde pritom o hnacie hriadele len do elektrických vozidiel.

S výrobou by sa malo začať v marci 2025, dosiahnutie plnej plánovanej kapacity predpokladá spoločnosť v decembri 2030. Jediným spoločníkom Wia Slovakia je Hyundai Wia Corporation.

Zmenou prejde závod v Trnave

Jeden z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku, spoločnosť ZF Slovakia, výrazne mení svoj výrobný závod v Trnave.

Do úpravy výrobného procesu a jeho čiastočnej diverzifikácie, ktorá umožní výrobu elektromotorov, investuje takmer 132,5 mil. eur. Projekt by nemal priniesť vznik nových pracovných miest. Podnik však bude povinný udržať 1 331 existujúcich pozícií.

„Cieľom uvedeného projektu je implementácia najmodernejších výrobných liniek na produkciu 400 a 800 voltových elektromotorov. V súčasnosti, vyrábané produkty sú vzhľadom na ich úzku špecifikáciu pre spaľovacie motory dlhodobo neudržateľné. Investícia do výrobných liniek je nevyhnutná pre udržanie konkurencieschopnosti spoločnosti na trhu automobilového priemyslu,“ konštatuje materiál.

Motory na princípe vlásenky

Spoločnosť plánuje vyrábať elektrické motory fungujúce na princípe vlásenky, ktorá je na rozdiel od konvenčných elektromotorov založená na pevných a plochých medených tyčiach, ktoré sú uložené do statora v tvare U.

Tento typ elektromotora znižuje potrebný inštalačný priestor a zároveň prinesie úsporu spotrebovaného materiálu. Nová technológia je tiež efektívnejšia z hľadiska chladenia. Medzi budúcich odberateľov budú patriť spoločnosti Porsche, BMW, Mercedes a Stellantis.