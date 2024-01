Štát sa podľa Parízeka sústredí najmä na zahraničných investorov, slovenských prehliada a kladie im prekážky (video)

Z dlhodobého hľadiska by štát nemal stavať iba na zahraničných investíciách, dôležité je podporiť aj stredné a menšie slovenské firmy. V relácii Miroslava Wlachovského Okno do sveta na portáli sita.sk to uviedol predseda Rady slovenských exportérov Lukáš Parízek.

Výrazná naviazanosť na automobilový priemysel

Ako zdôraznil, najväčšími exportérmi v rámci slovenskej ekonomiky aktuálne nie sú slovenské spoločnosti. „Nepovažujem za správne zo strednodobého ale aj z dlhodobého hľadiska stavať iba na tom, že u nás máme zahraničné investície,“ skonštatoval Parízek

Špecifikom Slovenska je aj výrazná naviazanosť na automobilový priemysel. Práve v prípade akejkoľvek výraznejšej krízy v tomto odvetví, to pritom môže mať zásadné dopady na celú slovenskú ekonomiku.

Štát ako prekážka v podnikaní

Poukázal na množstvo úspešných slovenských firiem, ktoré však štát ako keby prehliada.

„Častokrát má človek pocit, že keď príde akákoľvek spoločnosť z Nemecka alebo kdekoľvek zo zahraničia, otvárajú sa jej všetky dvere a ponúkajú sa jej všetky možnosti. Ale keď sa o nejakú formu pomoci prihlási slovenská firma, tak ju často krát nedostane,“ skonštatoval Parízek.

Spomenul viaceré slovenské podniky, ktoré mali problémy a museli napríklad obmedzovať alebo dokonca presúvať výrobu, pričom sa snažili veľmi aktívne komunikovať s vládou, no nie vždy nachádzali na svoje požiadavky odozvu. Častokrát preto samotní podnikatelia vnímajú štát ako prekážku. V tejto oblasti by podľa šéfa exportérov výrazne pomohla lepšia komunikácia.