Slovenské firmy sa môžu zapojiť do medzinárodnej pomoci. Saková rokovala s eurokomisárkou pre medzinárodné partnerstvá (foto)

Slovenské firmy majú príležitosť zapojiť sa do medzinárodnej pomoci. O tejto téme rokovala ministerka hospodárstva Denisa Saková s fínskou eurokomisárkou pre medzinárodné partnerstvá Juttou Urpilainen.

Konkrétne hovorili o sume 300 miliárd eur, ktoré sa majú v rámci projektu Global Gateway použiť na globálne rozvojové financovanie.

„Presadzujem, aby sa na využití týchto zdrojov určených pre rozvojové krajiny podieľali aj slovenské firmy a to tak, že budú práve nástrojom investovania do projektov v rozvojových krajinách, ako to robia spoločnosti z vyspelých a bohatých krajín sveta. Zisky pomôžu zamestnanosti, tiež rozvoju výskumu a vývoja práve u nás,“ uviedla ďalej ministerka na sociálnej sieti.

Zároveň sa podľa nej musíme pripraviť na obnovu Ukrajiny po skončení vojnového konfliktu. „To bude tiež veľká ekonomická príležitosť pre slovenské spoločnosti, ktorú musíme využiť ako krajina, ktorá susedí s Ukrajinou a v mnohom jej pomohla,“ zdôraznila.