Šurany Industrial Park dostane prístup k elektrine, projekt E1 od MH Invest má všetky povolenia

Spoločnosť MH Invest získala kolaudačné rozhodnutie pre tzv. stavbu E1, ktorá predstavuje kľúčový bod napojenia Šurany Industrial Parku a budúcich prevádzok na elektrickú energiu. Stavba je pilierom energetickej infraštruktúry priemyselného parku, ktorý umožňuje začať stavebné práce a postupne budovať ďalšiu plánovanú infraštruktúru.
Spoločnosť MH Invest na tomto projekte spolupracovala so spoločnosťou Západoslovenská distribučná.
Strategická poloha parku
Lokalita strategického parku v Šuranoch bola v roku 2022 vybraná práve aj s ohľadom na možnosti vybudovania nevyhnutných inžinierskych sietí s vysokou kapacitou. Všetky strategické rozvody technickej infraštruktúry ako aj dopravnej infraštruktúry sú v priamom dotyku alebo prechádzajú uvedeným územím parku.
Baterkáreň v Šuranoch získala stavebné povolenie na haly aj sklady, je to jedna z najväčších investícii v histórii Slovenska - VIDEO
Napríklad vysoké napätie 400 kV, optické vedenia, vysokotlakový plynovod, diaľkový vodovod či dopravná infraštruktúra v podobe železničných tratí Šurany – Palárikovo, Šurany – Nové Zámky a cesta.
Výborné napojenie na uzly
Lokalita umiestnenia parku tak umožňuje rýchly prístup k dopravnej infraštruktúre, ale aj k vhodným obchodným a priemyselným uzlom.
Spoločnosť GIB EnergyX Slovakia začína prípravné práce na pozemkoch pre budúci závod v Šuranoch
Strategický projekt Šurany Industrial Park sa stane po dokončení významným miestom s potenciálom pre ďalší rozvoj Nitrianskeho kraja. Strategický park vytvára predpoklady pre realizáciu investičných projektov v oblasti energeticky náročnej priemyselnej výroby, služieb, ale aj výskumu a vývoja.
Šurany Industrial Park vytvorí moderné, ekologicky a energeticky udržateľné efektívne zázemie pre investorov a prispeje v danej lokalite k rozvoju priemyslu s vysokou pridanou hodnotou.