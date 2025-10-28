Ficova vláda rokovala v Šuranoch, ministri sa dozvedeli aktuálny stav prípravy priemyselného parku

Vládny kabinet sa na utorkovom výjazde dozvedel, aký je aktuálny stav prípravy priemyselného parku v Šuranoch pre investora GIB EnergyX Slovakia, ktorá tam chce za 1,2 mld. eur postaviť baterkáreň.
Vláda pri tejto príležitosti schválila zmenu osvedčenia o strategickej investícii, dôjde teda k rozšíreniu rozlohy územia investície. Celkový rozpočet projektu výstavby priemyselného parku v Šuranoch, ktorý realizuje štátna firma MH Invest, sa momentálne odhaduje na 276 mil. eur.
Rozvoja miestnej infraštruktúry
Ako informovalo Ministerstvo hospodárstva SR, súčasťou projektu je aj podpora rozvoja miestnej infraštruktúry. Plánuje sa úprava ciest a vybudovanie nových cyklotrás, ktoré prepoja priemyselný park s autobusovou a železničnou stanicou.
Šurany Industrial Park dostane prístup k elektrine, projekt E1 od MH Invest má všetky povolenia
Okrem toho vznikne nová cyklotrasa, ktorá zabezpečí napojenie parku na mestskú časť Nitriansky Hrádok a v smere obce Bánov. Dôležitými súčasťami investícií bude aj sanácia existujúcej skládky v blízkosti parku a pripojenie časti Nitriansky Hrádok na kanalizáciu a vodovod.
Príprava projektovej dokumentácie
V súčasnosti prebieha príprava projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a zároveň sa pripravuje verejné obstarávanie na výber generálneho zhotoviteľa infraštruktúry. Súčasťou procesu je aj povoľovanie všetkých stavebných objektov a príprava verejného obstarávania na generálneho projektanta vyvolaných investícií, ako sú obchvat mesta Šurany a cyklotrasy.
Baterkáreň v Šuranoch získala stavebné povolenie na haly aj sklady, je to jedna z najväčších investícii v histórii Slovenska - VIDEO
„Paralelne sa vyhodnocuje verejné obstarávanie na trvalé uloženie ornice, odvodnenie staveniska a zariadenia staveniska. Dôležitým krokom je aj výstavba prebiehajúca energetických stavieb E3 s kapacitou 15 megawattov, ktoré zabezpečia potrebné energetické napojenie pre budúci priemyselný park,“ dodal rezort hospodárstva.
Produkcia batérií pre elektromobily
V rámci areálu s celkovou rozlohou 375 hektárov dôjde k vybudovaniu výrobného závodu zameraného na produkciu batérií pre elektromobily, so záväzkom vytvoriť viac ako 1 300 pracovných miest.
Spoločnosť GIB EnergyX Slovakia začína prípravné práce na pozemkoch pre budúci závod v Šuranoch
„Okrem priamych ekonomických prínosov vytvorí investícia predpoklady pre technologické inovácie a transfer know-how v strategickom segmente elektromobility a batériových riešení. Investor zároveň deklaroval záväzok úzkej spolupráce s miestnym akademickým sektorom a výskumnými inštitúciami a má záujem vytvoriť výskumné a vývojové centrum,“ doplnilo ministerstvo.
Spoločnosť GIB EnergyX Slovakia je spoločným podnikom čínskej skupiny Gotion a slovenskej spoločnosti InoBat Auto. Investor plánuje na rozlohe približne 93,9 ha realizovať investičný zámer zriadenia novej prevádzkarne výroby lítium-železo-fosfátových (LFP) batérií do automobilov s počiatočnou výrobnou kapacitou 20 gigawatthodín.
Na podporu investičného zámeru bola investorovi schválená mimoriadna investičná pomoc v celkovej maximálnej nominálnej hodnote 214 mil. eur. Z toho 150 mil. eur vo forme dotácie na dlhodobý majetok a 64 mil. eur vo forme úľavy na dani z príjmov. Investičnému zámeru bolo zároveň vydané osvedčenie o významnej investícii.