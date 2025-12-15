MH Invest zmení bývalé banské areály v Handlovej na priemyselný park

Spoločnosť MH Invest, s.r.o. uzavrela kúpne zmluvy so spoločnosťami Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. (HBP, a.s.) a Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. (HBz, a.s.) na prevod približne 4,3 hektára pozemkov bývalých banských areálov. Pozemky budú postupne transformované na Priemyselný park Handlová, ktorý má posunúť región od tradičnej uhoľnej ekonomiky k rozvoju udržateľného priemyslu.
Kúpne zmluvy
Priemyselný park vznikne na dlhodobo nevyužívanom brownfielde priamo v centre mesta Handlová. Projekt si kladie za cieľ vytvoriť moderné priemyselné plochy, ktoré budú vhodné pre podnikateľské projekty s nízkou energetickou náročnosťou a ekologickým zameraním.
Uzavretie kúpnych zmlúv za celkovú sumu 1 466 905,90 eura bez DPH, ktorú stanovili znalecké posudky, predstavuje významný krok k vytvoreniu modernej a investorsky atraktívnej zóny, ktorá prinesie nové pracovné miesta a podporí hospodársku stabilitu v regióne hornej Nitry.
Vyhlásené verejné obstarávanie
MH Invest zároveň vyhlásil verejné obstarávanie na zákazku „Štátny park Handlová – Generálny projektant verejnej infraštruktúry“, ktorej predmetom sú projektové práce vrátane vypracovania projektovej dokumentácie, inžinierskej a koordinačnej činnosti, ako aj odborného autorského dozoru. Táto súťaž je stále v priebehu.
Projekt tiež počíta s vybudovaním novej prístupovej cesty a dopravného napojenia na nadradenú cestnú sieť, čo zlepší dopravné podmienky a zníži záťaž miestnych komunikácií od nákladnej dopravy.
Projekt „Zámer národného projektu Štátny park Handlová“ získal nenávratný štátny príspevok vo výške 16 276 732 eur z Fondu spravodlivej transformácie. Finančné prostriedky budú použité na majetkovo-právne vysporiadanie územia, sanačné práce, projekčné a inžinierske činnosti a tvorbu technickej infraštruktúry pre budúci priemyselný park a jeho potenciálnych investorov.
Spoločnosť MH Invest je 100% dcérskou spoločnosťou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. MH Invest realizuje činnosti súvisiace s prípravou a výstavbou priemyselných a strategických parkov na základe poverenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. V súčasnosti realizuje strategické parky v Hornej Strede, Rimavskej Sobote, Sabinove, Handlovej a v Šuranoch.