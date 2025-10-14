Inalfa Roof Systems Slovakia sa rozrastá, v Trnave začala stavať nové technologické centrum

Spoločnosť Inalfa Roof Systems Slovakia, jeden z najväčších svetových výrobcov strešných systémov pre automobilový priemysel, začala s výstavbou nového technologického centra v Trnave.
Po jeho dokončení v polovici budúceho roka sa stane významným pilierom výskumno-vývojových aktivít spoločnosti v regióne strednej Európy. Vznikne tu 80 nových pracovných miest, pričom Inalfa už aktívne hľadá odborníkov z oblasti inžinierstva, dizajnu, elektrotechniky, financií, logistiky a nákupu.
Zameranie technologického centra
Nové technologické centrum Inalfa bude zamerané na vývoj, testovanie a implementáciu inovatívnych strešných riešení pre široké spektrum automobilových značiek – od osobných áut až po nákladné vozidlá.
„Trnava je strategickým bodom na našej mape. Tento krok odráža náš proaktívny prístup k meniacim sa trhovým podmienkam a potvrdzuje náš záväzok napĺňať očakávania zákazníkov prostredníctvom inovácií a efektívnych riešení. Vďaka zriadeniu nového technologického centra Inalfa posilňuje svoje globálne R&D kapacity, aby zostala konkurencieschopná a pokračovala v dodávaní prémiovej kvality automobilovým výrobcom,“ uviedol pri slávnostnom začiatku výstavby Stefan Josten, CTO Inalfa Roof Systems Group.
Hľadajú už kvalifikovaných zamestnancov
Inalfa už hľadá kvalifikovaných zamestnancov do Trnavy. Podľa riaditeľa inžinierskeho tímu a vedúceho technologického centra v Trnave Mareka Zvončana to v momentálnej situácii na trhu práce nie je celkom jednoduché, ale spoločnosti sa darí získavať ich.
„Náš komplexný produkt inžinierov a ďalších ľudí celkom láka, pretože sú tam mechanické systémy, kinematika, rôzne druhy materiálov, takže je to pre nich výzva. Už teraz sa nám podarilo prilákať naozaj šikovných ľudí,“ povedal Zvončan.
Potvrdil, že výroba v závode Inalfa Roof Systems Slovakia v Krakovanoch v okrese Piešťany zostane v plnom rozsahu zachovaná. Naznačil, že po nábehu nových produktov sa tam dokonca výroba bude ešte rozrastať.
Strategická lokalita
Technologické centrum bude sídliť v CTPark Trnava II, v blízkosti automobilového závodu Stellantis. Ide o strategickú lokalitu pre firmy pôsobiace v oblasti automobilového priemyslu a inovácií s priamym napojením na diaľnicu D1 a rýchlostnú cestu R1. Nachádza len 5 kilometrov od centra Trnavy a 50 km od Bratislavy. Park ponúka moderné priestory s vysokým štandardom, ideálne pre technologické prevádzky, vývoj a logistiku.
„Teší nás, že si spoločnosť Inalfa vybrala práve CTPark Trnava II pre svoje nové technologické centrum. Tento projekt je dôkazom, že náš park dokáže poskytnúť ideálne podmienky pre inovatívne a technologicky orientované firmy, ktoré hľadajú moderné, udržateľné a strategicky umiestnené zázemie. Zároveň ponúkame flexibilné riešenia prispôsobené potrebám výskumno-vývojových centier aj výrobných prevádzok,“ uviedol Ján Rakovský, Business Development Director CTP Slovakia.
Spoločnosť Inalfa Roof Systems bola založená v roku 1946 v Holandsku a od roku 2011 je súčasťou skupiny BHAP, jedného z najväčších dodávateľov automobilových komponentov v Číne. Inalfa má globálnu prítomnosť v 16 lokalitách na troch kontinentoch, strešné systémy dodáva viac než 40 svetovým automobilovým značkám.
CTP Slovakia je súčasťou európskej skupiny CTP, ktorá patrí medzi najväčších vlastníkov a developerov priemyselných a technologických parkov na kontinente s viac ako 11 miliónmi m² prenajímateľných plôch. Na Slovensku spoločnosť pôsobí od roku 2005 a prevádzkuje strategické parky v lokalitách ako je Bratislava, Trnava, Nitra, Žilina či Košice. CTP sa dlhodobo zameriava na rozvoj moderných, udržateľných a energeticky efektívnych priemyselných nehnuteľností pre klientov z oblastí automobilového priemyslu, logistiky, high-tech výroby a výskumno-vývojových centier.