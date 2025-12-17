Stíhačky F-16 pre Slovensko sú hotové, potvrdila spoločnosť Lockheed Martin

Americká spoločnosť Lockheed Martin dokončila výrobu všetkých lietadiel F-16 Block 70 pre Bulharsko a Slovensko, čím vybavila vzdušné sily oboch krajín pokročilými lietadlami F-16 pripravenými na operácie Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a spojencov.
Ako spoločnosť uviedla v tlačovej správe, lietadlá boli vyrobené v závode spoločnosti Lockheed Martin v Greenville v Južnej Karolíne. „Kompletné flotily F-16 Block 70 dávajú Bulharsku a Slovensku schopnosť poskytovať národnú protivzdušnú obranu a podporovať leteckú políciu NATO moderným, plne interoperabilným stíhacím lietadlom,“ uvádza Lockheed Martin.
Tieto lietadlá sú neoddeliteľnou súčasťou plánov modernizácie obrany oboch krajín a zosúlaďujú ich vzdušné sily s výcvikom, štandardmi a operačnými postupmi, ktoré používa ďalších 29 spojencov v NATO.
„Zvyšuje to kolektívnu pripravenosť NATO a poskytuje veliteľom spoľahlivé a interoperabilné bezpečnostné kapacity 21. storočia v celej aliancii,“ poznamenal viceprezident spoločnosti Lockheed Martin Mike Shoemaker.
Lietadlo F-16 Block70 je vybavené radarom APG-83 AESA, ktorý má 95 % spoločného softvéru a 70 % spoločného hardvéru s radarom F-35. Lietadlo má tiež konformné palivové nádrže, moderný digitálny kokpit, životnosť 12-tisíc hodín a záchranný automatický systém proti zrážkam so zemou.
Lockheed Martin konštatuje, že s viac ako 700 lietadlami F-16 v Európe a globálnou sieťou údržby získavajú Bulharsko a Slovensko prístup k zavedeným výcvikovým systémom, osvedčenej logistickej podpore a širokej komunite operátorov, ktorí pomáhajú zabezpečiť vysokú dostupnosť a efektívnu dlhodobú údržbu.