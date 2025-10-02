Na letisku v Kuchyni pristáli ďalšie dve stíhačky F-16, Slovensko ich má zatiaľ sedem

Prvé dve lietadlá F-16 od spoločnosti Lockheed Martin prišli na Slovensko vlani 22. júla a ich príchod sprevádzal slávnostný ceremoniál.
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
MO SR: Prílet slovenských stíhačiek F 16
Pristátie stíhačky F-16 počas príletu prvých dvoch slovenských stíhačiek F-16 na vojenskom letisku v Kuchyni. Kuchyňa, 22. júl 2024. Foto: SITA/Milan Illík
Kuchyňa

Na vojenskom letisku v Kuchyni vo štvrtok krátko po 18:00 pristáli ďalšie dve lietadlá F-16. Jedna F-16 je vo verzií C s označením 1009 a druhá je vo verzii D s označením 1101. Verzia D je dvojmiestna. Slovenskí piloti tak okrem jednomiestnych majú aj prvú dvojmiestnu stíhačku.

Slovensko tak k dnešnému dňu disponuje siedmimi stíhačkami, ktoré budu zabezpečovať ochranu nášho vzdušného priestoru. Lietadlá štartovali z letiska v Greenville v utorok 30. septembra spolu s dvomi F-16 pre Bulharsko.

Piloti ešte cvičia v Arizone

Prvé dve lietadlá F-16 od spoločnosti Lockheed Martin prišli na Slovensko vlani 22. júla a ich príchod sprevádzal slávnostný ceremoniál. Tretie lietadlo dosadlo na vojenskom letisku v Kuchyni 12. decembra 2024 a ďalšie dve 2. apríla tohto roku.

Do konca roka by podľa slov ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) mala byť dodaná ešte minimálne jedna dvojica lietadiel. Slovensko by tak mohlo koncom roka disponovať deviatimi stíhačkami F-16 Block 70. O tom, čo sa bude diať s ďalšími piatimi, sa podľa slov ministra ešte rozhodne, keďže na nich piloti cvičia v Arizone. Lietadlá budú podľa slov ministra nasadzované postupne od začiatku roka a plná spôsobilosť by mohla byť reálna v priebehu niekoľkých mesiacov.

Nebo zatiaľ chránia spojenci

Aktuálne tak slovenské nebo chránia spojenci, a to až do doby, kým Slovensko nebude schopné prevziať plnú kontrolu nad vlastným vzdušným priestorom. Spojenci tak budú slovenský vzdušný priestor chrániť do konca tohto roku a aj časť toho budúceho. Problém s predĺžením celého procesu súvisí podľa Kaliňáka aj s výcvikom personálu, najmä obslužného, keďže piloti sú už vycvičení.

Aj keď slovenské F-16 vzdušný priestor ešte nechránia, verejnosť ich už mohla viackrát vidieť vo vzduchu. Piloti na nich absolvovali niekoľko výcvikov a predviedli sa aj na významných udalostiach, akými boli napríklad výročie SNP či Letecké dni Milana Rastislava Štefánika. Jedna zo slovenských F-16 už má za sebou aj premiéru na zahraničnej leteckej šou, keď sa v prelete predstavila na najväčšej bezpečnostnej prehliadke v strednej Európe NATO Days v Českej republike.

