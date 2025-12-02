Globálny zbrojársky priemysel dosahuje rekordné tržby, profitujú aj slovenské zbrojovky

K rastu prispievajú pretrvávajúca vojna na Ukrajine, konflikt v Pásme Gazy, ako aj zvyšujúce sa vojenské výdavky štátov, pričom najviac profitujú firmy z Európy a USA.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Zbrojovka, zbrane
Zbrojárska spoločnosť plánuje vylepšovať technológie na výrobu striel. Foto. Reprofoto, www.noviny.sk
Svet Iné správy Iné správy z lokality Svet

Príjmy svetových zbrojárskych spoločnosti dosiahli v minulom roku rekordnú úroveň, keď sa tržby 100 najväčších globálnych producentov zbraní a vojenských služieb zvýšili o 5,9 percenta na 679 miliárd dolárov (približne 583 miliárd eur). Informuje o tom web Politico na základe správy Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum mieru (SIPRI).

K rastu prispeli najmä pretrvávajúca vojna na Ukrajine, konflikt v Pásme Gazy, ako aj zvyšujúce sa vojenské výdavky štátov, pričom najviac z toho profitovali firmy z Európy a USA.

V popredí Czechoslovak Group

Dvadsaťtri z 26 európskych spoločností spomínaných v správe inštitútu SIPRI dosiahlo spoločný nárast tržieb o 13 percentna151 miliárd dolárov, najmä v súvislosti s vojnou na Ukrajine a vnímanou hrozbou zo strany Ruska.

Výrazné zvýšenie zaznamenala česká zbrojárska skupina Czechoslovak Group, ktorej tržby stúpli o 193 percent vďaka vládnemu projektu dodávok delostreleckej munície pre Ukrajinu. Do jej portfólia patria aj slovenské zbrojovky ZVS Holding, VOP Nováky či VÝVOJ Martin. Ukrajinská JSC Ukrainian Defense Industry zvýšila príjmy o 41 percent.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War Daily Life
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War Battle for Pokrovsk
19 fotografií v galérii
Russia Ukraine War Daily Life

Rast zaznamenalo aj tridsať z 39 amerických spoločností v rebríčku, vrátane Lockheed Martin, Northrop Grumman a General Dynamics, ktorých celkové tržby stúpli o 3,8 percenta na 334 miliárd dolárov.

Rast aj napriek sankciám

Ruské firmy Rostec a United Shipbuilding Corporation dosiahli rast o 23 percent na 31,2 miliardy dolárov, aj napriek medzinárodným sankciám a nedostatku komponentov. SIPRI uviedol, že domáci dopyt vykompenzoval pokles exportu, hoci nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily zostáva problémom.

Tržby rástli aj trom izraelským spoločnostiam nachádzajúcim sa v rebríčku, a to o 16 percent na hodnotu 16,2 miliardy dolárov. Podľa analytikov zo SIPRI „odpor voči izraelským krokom v Gaze mal len malý vplyv na záujem o izraelské zbrane“.

Firmy a inštitúcie: Lockheed MartinSIPRI Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieruVOP Nováky Vojenský opravárenský podnik NovákyVývoj MartinZVS holding
Okruhy tém: Vojna na Ukrajine výroba zbraní Zbrojársky priemysel
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk