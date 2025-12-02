Globálny zbrojársky priemysel dosahuje rekordné tržby, profitujú aj slovenské zbrojovky

Príjmy svetových zbrojárskych spoločnosti dosiahli v minulom roku rekordnú úroveň, keď sa tržby 100 najväčších globálnych producentov zbraní a vojenských služieb zvýšili o 5,9 percenta na 679 miliárd dolárov (približne 583 miliárd eur). Informuje o tom web Politico na základe správy Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum mieru (SIPRI).
K rastu prispeli najmä pretrvávajúca vojna na Ukrajine, konflikt v Pásme Gazy, ako aj zvyšujúce sa vojenské výdavky štátov, pričom najviac z toho profitovali firmy z Európy a USA.
V popredí Czechoslovak Group
Dvadsaťtri z 26 európskych spoločností spomínaných v správe inštitútu SIPRI dosiahlo spoločný nárast tržieb o 13 percentna151 miliárd dolárov, najmä v súvislosti s vojnou na Ukrajine a vnímanou hrozbou zo strany Ruska.
Výrazné zvýšenie zaznamenala česká zbrojárska skupina Czechoslovak Group, ktorej tržby stúpli o 193 percent vďaka vládnemu projektu dodávok delostreleckej munície pre Ukrajinu. Do jej portfólia patria aj slovenské zbrojovky ZVS Holding, VOP Nováky či VÝVOJ Martin. Ukrajinská JSC Ukrainian Defense Industry zvýšila príjmy o 41 percent.
Rast zaznamenalo aj tridsať z 39 amerických spoločností v rebríčku, vrátane Lockheed Martin, Northrop Grumman a General Dynamics, ktorých celkové tržby stúpli o 3,8 percenta na 334 miliárd dolárov.
Rast aj napriek sankciám
Ruské firmy Rostec a United Shipbuilding Corporation dosiahli rast o 23 percent na 31,2 miliardy dolárov, aj napriek medzinárodným sankciám a nedostatku komponentov. SIPRI uviedol, že domáci dopyt vykompenzoval pokles exportu, hoci nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily zostáva problémom.
Tržby rástli aj trom izraelským spoločnostiam nachádzajúcim sa v rebríčku, a to o 16 percent na hodnotu 16,2 miliardy dolárov. Podľa analytikov zo SIPRI „odpor voči izraelským krokom v Gaze mal len malý vplyv na záujem o izraelské zbrane“.