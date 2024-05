Slovenský priemysel trápi nedostatok domácich pracovníkov aj nevyhovujúca úroveň vzdelávania

Nepriaznivý demografický vývoj, nízky počet domácich pracovníkov ale aj náročný proces získavania zamestnancov z tretích krajín, nevyhovujúca úroveň vzdelávania a kvalifikácie dostupnej pracovnej sily, či chýbajúca stratégia pre konkurencieschopnosť Slovenska. Tieto problémy trápia v súčasnosti slovenský priemysel.

Podporu vyžaduje celý priemysel

Ako ďalej odznelo pri prezentovaní výsledkov projektu FAST (Framework for Automotive Skills Transformation) zameraného na výzvy zamestnanosti súvisiace najmä so zelenou a digitálnou transformáciou automobilového priemyslu v Českej a Slovenskej republike, samotné firmy však ponúkajú konkrétne odporúčania na ich riešenie.

„Horizont ich prijatia je na úrovni dvoch až troch rokov, práve teraz sa pritom rozhoduje, čo sa bude na Slovensko diať o dva až tri roky, či sa jednotlivé koncerny rozhodnú investovať u nás, alebo svoje projekty presunú mimo nášho územia,“ zdôraznil v tejto súvislosti generálny sekretár Zväzu automobilového priemyslu SR Viktor Marušák.

Ako doplnil, podporu aktuálne vyžaduje celý priemysel naprieč všetkými sektormi. Navrhnuté opatrenia sa týkajú nielen samotnej pracovnej sily, ale aj stredoškolského, vysokoškolského a celoživotného vzdelávania.

Firmy dlhodobo upozorňujú na problém vysokého zaťaženie práce, nízkopríjmové skupiny má Slovensko zaťažené viac ako v zahraničí. Privítali by preto zníženie daňového a odvodového zaťaženia. Samostatnou kapitolou je minimálna mzda.

Migračná politika

Priemysel upozorňuje, že za 10 rokov rástla rýchlejšie ako priemerná mzda a najmä produktivita práce. Hoci má vplyv iba na 4 % zamestnancov, jej napojenie na príplatky ovplyvňuje väčšinu zamestnávateľov.

Ďalšie opatrenia sa týkajú migračnej politiky. „Veľkou témou je nutnosť dovážať pracovnú silu zo zahraničia, je to pre nás podstate drahšie a náročnejšie ako získavať zamestnancov na Slovensku, ale je to aktuálne na Slovensku nevyhnutnosť,“ zhodnotil Marušák.

Migračné procesy sú podľa neho náročné a zaťažujúce a pre fabriky by bolo vhodné, aby sa zjednodušili. Priemysel by uvítal aj udržanie a vylepšenie Kurzarbeitu v legislatíve, zmeny v odchode do predčasných dôchodkov či podporu flexibility zamestnávania.

Odporúčania majú firmy aj pre oblasť vzdelávania. Patrí medzi ne optimalizácia siete stredných škôl, zlepšenie fungovania duálneho vzdelávania, prepojenie vysokého školstva s praxou alebo zavedenie celoživotného vzdelávania.