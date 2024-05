Alexander Matušek ostáva na čele Zväzu automobilového priemyslu SR. Priblížil výzvy a plány pre ďalšie obdobie

Na čele Zväzu automobilového priemyslu SR ostáva Alexander Matušek. Rozhodlo o tom 30. Valné zhromaždenie ZAP SR v polovici mája. Matušek tak bude zastupovať záujmy automobilového sektoru na Slovensku už tretie funkčné obdobie za sebou. Do tejto funkcie nastúpil v roku 2018. Funkčné obdobie prezidenta zväzu je tri roky.

V tomto období sa konal aj ôsmy ročník najvýznamnejšej slovenskej konferencie v oblasti automobilového priemyslu NEWMATEC. Venovala sa najmä transformácii automobilového priemyslu v súvislosti s nástupom elektromobility, opatreniam potrebným na zachovanie konkurencieschopnosti slovenského ale aj európskeho automobilového priemyslu, či boju o talenty a požiadavkám na ekologickú udržateľnosť.

Priaznivú budúcnosť tvorí prítomnosť

Ako na konferencii uviedol prezident zväzu Matušek, priaznivá budúcnosť automobilového priemyslu na Slovensku, presahujúca do druhej polovice tohto desaťročia, je tvorená prítomnosťou.

„Preto sme otvorili dialóg s vládou a na základe prijatého uznesenia sme vypracovali súhrn opatrení pre podporu priemyslu. Pred nami je ešte veľa práce, v najbližších troch rokoch musíme získať nové produkty,“ vyhlásil.

Taktiež zdôraznil, že je potrebné zlepšiť podnikateľské prostredie a zabezpečiť rozvoj a perspektívu automobilového priemyslu do budúcnosti. Vyzdvihol, že sa podarilo vyriešiť dva pálčivé problémy, a to povoľovacie konania EIA a čiastočne aj zamestnávanie občanov tretích krajín. Podľa predsedu predstavenstva Volkswagen Slovakia Wolframa Kircherta by sa politici mali sústrediť na vytvorenie podporného rámca, ktorý posilní európsky automobilový priemysel.

Výzvou sú čínske automobily

Za výzvu pre celý sektor považuje čínske automobily, ktoré rýchlo expandujú na medzinárodné trhy a vyznačujú sa pokročilou konektivitou a personalizovanou AI asistenciou. Zástupcovia našich automobiliek sa pritom zhodli na tom, že pre konkurencieschopnosť slovenských závodov v rámci koncernov je potrebná stabilita a spoľahlivosť podnikateľského prostredia a cenová efektivita.

Matušek k tomu doplnil, že ďalšie dôležité predpoklady sú právny štát, ekologická udržateľnosť, geopolitická situácia, ale aj diverzita a inklúzia, aby sa všetci, ktorí pracujú v priemysle na Slovensku, cítili dobre. Ako dodal Guillermo Mancholas z JLR Slovakia, talent a diverzita idú ruka v ruke, väčšia diverzita pritiahne viac talentovaných ľudí. Práve nedostatok ľudí s potrebnými vedomosťami a zručnosťami, ale aj vysoké percento mladých ľudí, ktorí opúšťajú krajinu totiž vyústilo do „boja o talenty“.