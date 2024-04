Slovensko výrazne zaostáva v elektromobilite. Kedy dobehneme ostatné štáty?

Päť percent, najmenej taký by mal byť podiel čisto elektrických vozidiel na nových registráciách, aby sa prirodzene naštartoval efekt „snehovej gule“. 31 krajín už túto hranicu prekročilo, Slovensko však výrazne zaostáva.

Ako ďalej uvádza Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA), do budovania elektrického fleetu sa v jednotlivých krajinách zapájajú ako prvé firmy. Je preto podľa nej čas ich podporiť a vytvoriť im čo najlepšie podmienky, aby mohol rozmach elektromobility nastať aj u nás.

Finančná podpora z plánu obnovy

Aj preto asociácia v spolupráci s portálom mojelektromobil.sk zorganizovala v Šamoríne najväčšiu odbornú konferenciu o elektrifikácii firemných flotíl eFleetDay 2024.

„Aktivity SEVA pri rozvoji elektromobility na našich cestách sú v súčasnosti primárne zamerané na podporu firiem a podnikateľského prostredia, pretože práve firmy zohrajú kľúčovú úlohu pri naštartovaní trhu s elektromobilmi. Je v záujme ekonomiky, aby získali nielen finančnú podporu z plánu obnovy pri ich obstarávaní, čo je reálna a dostupná alternatíva, ale aj priaznivejšie podmienky pri ich prevádzke,“ uviedol riaditeľ asociácie Patrik Križanský.

Kupujú ich primárne firmy

V akčnom pláne pre elektromobilitu, ako aj v nedávnom uznesení vlády, boli načrtnuté rôzne možnosti úľav, napríklad vo forme daňového zvýhodnenia, odpustenia diaľničných poplatkov či zrýchleného odpisovania aj pre nákladné vozidlá a autobusy. Ako zdôraznil, v tejto fáze rozvoja trhu sú až štyri z piatich elektromobilov kupované do firiem.

SEVA pri príležitosti konferencie vydáva aj nový report, ktorý analyzuje stav a spôsoby zavádzania elektromobilov do firiem. Na základe výsledkov modelovania boli sformulované predikcie, podľa ktorých je možné približne odhadnúť časový rámec, v ktorom sa podiel elektromobilov na nových registráciách u nás zvýši aspoň na potrebných 5 %.

Treba legislatívnu podporu

„Ak elektromobilitu na našich cestách nepodporíme, zostaneme v jej adopcii naďalej na konci rebríčka členských krajín Európskej únii a 5 % podiel elektromobilov na predajoch dosiahneme až v polovici roka 2027. Ak by sme ale naopak rozvoj trhu konečne akcelerovali rôznymi schválenými opatreniami, 5 % by sme mohli dosiahnuť už na konci budúceho roka. To sa však nepodarí bez legislatívnej a finančnej podpory štátu,“ uviedol analytik SEVA Martin Jelenek.

Jedným z opatrení, ktoré je možné zaviesť prakticky ihneď a „od stola“, je zníženie daňového a odvodového zaťaženia firiem a ich zamestnancov pri používaní vozidla aj na súkromné účely.

Systém zdaňovania odrádza

Daňový expert SEVA Juraj Ďuratný tvrdí, že súčasné nastavenie zdaňovania takéhoto nepeňažného príjmu firmy odrádza od prechodu na bezemisnú dopravu.

„Vyššiu obstarávaciu cenu elektromobilu musí zamestnávateľ nielen zafinancovať, ale navyše kvôli nej platí aj vyššie dane a odvody. To demotivuje firmy aj zamestnancov, ktorí zas majú nižší disponibilný príjem,“ vysvetlil.

V Nemecku, Rakúsku, Belgicku a už aj v Česku sa tento poplatok znižuje pri elektromobiloch na pol percenta, alebo dokonca na nulu.