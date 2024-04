V Trnave sa budú vyrábať palubné nabíjačky pre elektromobily, investícia by mala presiahnuť 126 miliónov eur

V Trnave sa budú vyrábať palubné nabíjačky pre elektromobily. Investícia spoločnosti Meta System Slovakia by mala presiahnuť 126 mil. eur.

Zároveň by vďaka nej mohlo vzniknúť 494 nových pracovných miest. Ako sa ďalej uvádza v materiáli predloženom do medzirezortného pripomienkového konania, s projektom by chcel formou investičnej pomoci pomôcť aj štát. Ministerstvo hospodárstva SR navrhuje stimul vo výške 9,25 mil. eur vo forme úľavy na dani z príjmov.

Závod bude mať tri časti

Nová prevádzka by mala vzniknúť na prenajatých pozemkoch a budovách. Závod sa bude deliť na tri časti, výrobnú, skladovú a technické oddelenie podporných činností.

„Nová prevádzkareň bude pri dosiahnutí plnej kapacity vyrábať približne štyri miliardy elektronických komponentov pre jeden milión finálnych zariadení ročne, ktoré sa tu budú tiež kompletizovať. Finálne zariadenie je určené na priamu inštaláciu do elektrického alebo plug-in hybridného vozidla bez potreby dodatočných úprav,“ uvádza sa v materiáli.

Hlavní odoberatelia

Konečný výrobok, teda palubná nabíjačka, bude zložený z rôznych elektronických dosiek, prekrývajúcich sa alebo vedľa seba poskladaných, pričom všetky dosky budú uzavreté vo vodotesnom hliníkovom odlievacom puzdre. Produkovať sa budú dva typy palubných nabíjačiek, s výkonom 11 kW alebo 22 kW.

Hlavným odberateľom bude závod BMW v Nemecku, ktorý bude odoberať finálny produkt pre svoje elektrické vozidlá. Ďalšími budú skupiny Stellantis a Volkswagen. S výrobou by sa malo začať v septembri budúceho roka.