Slovensko získalo ďalšiu významnú investíciu do elektromobility, firma vytvorí 231 pracovných miest

Slovensko získalo ďalšiu významnú investíciu do elektromobility. Spoločnosť Wia Slovakia buduje v Dolnom Hričove pri Žiline nový závod na výrobu hnacích hriadeľov pre elektromobily. Jeho súčasťou bude aj technologické centrum na vývoj ďalších prototypov.

Celkovo by mala u nás firma preinvestovať viac ako 58 mil. eur a vytvoriť 231 nových pracovných miest. S investíciou jej chce pomôcť aj štát. Ministerstvo hospodárstva SR navrhuje podniku stimul takmer 6,4 mil. eur vo forme úľavy na dani z príjmov. O jeho konečnej podobe rozhodne vláda.

Výroba hnacích hriadeľov

Nová fabrika a technologické centrum sa budú nachádzať v priemyselnom parku, ktorý susedí s letiskom v Žiline. Pozemky a budovy budú prenajaté od spoločnosti CTPark Žilina Airport.

Závod bude vyrábať hnacie hriadele do osobných automobilov. Ide o komponenty, ktoré z motora a prevodovky prenášajú krútiaci moment riadenou rýchlosťou na kolesá, a teda spájajú kolesá s nápravami ako aj s prevodovkou. Pôjde pritom o hnacie hriadele len do elektrických vozidiel. S výrobou by sa malo začať v marci 2025, dosiahnutie plnej plánovanej kapacity predpokladá spoločnosť v decembri 2030.

Spoločník a kľúčový dodávateľ

Jediným spoločníkom Wia Slovakia je Hyundai Wia Corporation. Ten sa zameriava na výrobu a vývoj motorov, modulov, systémov pohonu všetkých kolies a hnacích hriadeľov. V súčasnosti má niekoľko dcérskych spoločností po celom svete, a to v Kórei, Nemecku, USA, Rusku, Číne, Indii a Mexiku. Jej akcionárom je aj Hyundai Motor Company. Ten má v Európe závody na výrobu automobilov v Turecku a v Českej republike.

Hyundai Mobis je zase kľúčovým dodávateľom automobilových komponentov s výrobnými závodmi v Českej republike a na Slovensku. Wia Slovakia vznikla v apríli 2023 a pri predložení žiadosti o investičnú pomoc u nás nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť. Je prvou slovenskou právnickou osobou skupiny Hyundai Wia Corporation a uvedená fabrika tak bude jej prvou v Európskej únii.