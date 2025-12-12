Tržby v priemysle opäť klesli, ekonomika sa podľa analytika aj naďalej pohybuje v dvoch rýchlostiach

Októbrové výsledky tržieb naprieč hlavnými odvetviami potvrdili, že slovenská ekonomika pokračuje v nerovnom vývoji. Podľa Štatistického úradu SR si reálny rast udržali tri z piatich sledovaných segmentov, no kľúčový priemysel opäť oslabil.
Jeho tržby sa medziročne znížili o 2,3 percenta, čo predstavuje druhý pokles v tomto roku. Hoci k celkovému výsledku prispeli len štyri z šestnástich priemyselných odvetví, ich váha bola dostatočná na to, aby strhla celé odvetvie do mínusu.
Najvýraznejší prepad
Najvýraznejšie sa prepadla výroba dopravných prostriedkov s poklesom o 15,7 percenta, nasledovala dodávka elektriny a plynu so stratou 6,6 percenta a výroba elektrických zariadení, ktorá zaostala o 4,7 percenta. Slabšie výsledky však čiastočne zmiernili vyššie tržby vo výrobe kovov a dvojciferné tempo rastu pri počítačových výrobkoch a chemikáliách.
Medzi odvetviami, ktoré si ešte udržali rast, sa ocitlo stavebníctvo, hoci jeho medziročný nárast tržieb o 6,1 percenta už stratil časť dynamiky. Vybrané trhové služby zrýchlili rast na 2,9 percenta a rovnaké tempo si udržala aj doprava a skladovanie, kde sa však rast taktiež spomaľuje. Negatívny výsledok priniesli informačné a komunikačné činnosti, ktoré oslabili o 1,8 percenta a prerušili tak predchádzajúce obdobia rastu.
Tržby klesli v štyroch z piatich odvetví
Po očistení od sezónnych vplyvov klesli tržby v štyroch z piatich odvetví. Priemysel stratil tri percentá, informačné a komunikačné činnosti 2,9 percenta, trhové služby 2,2 percenta a doprava 1,1 percenta. Mierny rast si udržalo len stavebníctvo, ktoré pridalo 0,2 percenta.
V súhrne za desať mesiacov však stále všetky sledované odvetvia vykazujú medziročný rast. Najvýraznejšie sa darilo stavebníkom, kde tržby stúpli o 10,8 percenta. Priemysel si udržal rast o 4,2 percenta a trhové služby spolu s dopravou a skladovaním zhodne o 4,4 percenta. Informačné a komunikačné činnosti zaznamenali nárast o 2,4 percenta, no práve ich vývoj naznačuje, že prichádzajúca zmena sentimentu môže byť širšia.
Ekonomika sa pohybuje v dvoch rýchlostiach
Analytik 365.bankTomáš Boháček vníma októbrové čísla ako potvrdenie, že ekonomika sa aj naďalej pohybuje v dvoch rýchlostiach. „Tržby v kľúčových odvetviach v októbri ukazujú, že tempo ekonomiky ostáva veľmi nevyrovnané,“ povedal pre SITA Boháček. Podľa neho priemysel po slabšom lete opäť zakopol a výsledok výrazne ťahala nadol výroba dopravných prostriedkov.
Naopak, stavebníctvo a niektoré služby si stále držia rast, hoci ani tam už nie je taký výrazný ako v prvej polovici roka. Boháček upozorňuje aj na nepriaznivý mesačný vývoj. „Z medzimesačného vývoja je vidieť, že záver roka bude skôr horší. Dopyt ostáva utlmený a firmy reagujú opatrne na slabé objednávky,“ skonštatoval analytik. Očakáva preto, že ekonomika sa bude v najbližších mesiacoch pohybovať skôr na hrane rastu a poklesu, než v návrate k výraznejšiemu rastu, pričom priemysel podľa neho zostane jedným z najslabších článkov.