Pri Volve vo Valalikoch vznikne subdodávateľský park, zamestnať by mohol viac ako 1 200 ľudí

Vybudovanie priemyselného a logistického parku pre dodávateľov Volva napreduje. Začiatkom septembra predala štátna spoločnosť Valaliky Industrial Park takmer 80 hektárov pozemkov IAD Investments.

Ich vlastníkom sa stala realitná firma Logis Hub Valaliky, ktorú vlastní fond spravovaný IAD Investments. Práve ona teraz predkladá na posudzovanie vplyvov na životné prostredie už konkrétny zámer výstavby subdodávateľského parku.

Investícia až 130 miliónov eur

Celková investícia do Logis One Park Košice by sa mohla vyšplhať na 130 miliónov eur. Projekt počíta v prvej etape so vznikom viac ako 1 200 pracovných miest.

„Navrhovaná činnosť bude zahŕňať súbor skladovo-výrobných objektov spolu s prislúchajúcou dopravnou a technickou infraštruktúrou. Navrhovaný zámer nadväzuje na susednú výstavbu areálu Volva a má združovať subdodávateľské služby pre automobilový priemysel zahrňujúce skladovanie, distribúciu, výrobu, montáž a obchodné aktivity so službami,“ konštatuje dokument.

Výstavba bude rozdelená na dve etapy

Park vyrastie v katastrálnom území obcí Geča, Valaliky a Haniska. S jeho výstavbou by sa mohlo začať v treťom štvrťroku budúceho roka. Práce by mohli byť skončené v závere roku 2027. Výstavba bude z organizačných dôvodov rozdelená na dve etapy. Prvá etapa pozostáva z vybudovania 10 hál a jedného polyfunkčného objektu. Jej súčasťou budú aj parkovacie plochy a komunikácie.

Zastavaná plocha hál bude podľa predloženého zámeru takmer 230-tisíc metrov štvorcových. V skladoch a vo výrobe by malo pracovať necelých 950 zamestnancov a v administratíve ďalších okolo 220. Polyfunkčný objekt by mal mať necelých 2 200 metrov štvorcových. Tu by malo nájsť prácu 45 ľudí.