Štát pokračuje vo výstavbe priemyselného parku pre Volvo, najnovšie vyhlásil súťaž na dažďovú kanalizáciu

Štátna spoločnosť Valaliky Industrial Park pokračuje vo výstavbe priemyselného parku pre automobilku Volvo a jej dodávateľov. Najnovšie vyhlásila verejnú súťaž na dažďovú kanalizáciu za takmer 16,5 mil. eur.

Predmet zákazky

Výstavba by mala trvať 15 mesiacov so začiatkom na jeseň tohto roka. Ako sa ďalej uvádza v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 22. júla, rozhodujúcim kritériom bude cena.

Predmetom zákazky je vybudovanie dažďovej kanalizácie, navrhované stavebné objekty riešia odvádzanie dažďových vôd z územia strategického parku. Konkrétne pôjde o regulované odtoky do jednotlivých zberačov dažďovej kanalizácie, pričom hlavný zberač je zaústený do recipientu Hornádu.

Potrebné retenčné opatrenia

V parku budú navrhnuté potrebné retenčné opatrenia, ktoré zadržia dažďovú vodu. Tá by mala v prípade priaznivých geologických podmienok postupne vsakovať do podložia. Cieľom je maximálne zadržať dažďovú vodu v území.

Budovanie strategického parku začala vláda vydaním osvedčenia o významnej investícií v decembri 2021. Zároveň zaviazala Ministerstvo hospodárstva SR pripraviť celú investíciu. Rezort založil spoločnosť Valaliky Industrial Park, ktorá je priamym vykonávateľom týchto rozhodnutí a realizátorom záväzkov z investičnej zmluvy s prvým investorom v industriálnom parku – spoločnosťou Volvo Cars.