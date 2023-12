Odborári tvrdo kritizujú Ficovu vládu, sociálny dialóg vraj porušuje hneď na začiatku vládnutia

Vláda Roberta Fica vynechala sociálnych partnerov pri rokovaniach o najzávažnejšom zákone roka. Tí pritom novú vládu žiadali, aby ucelený návrh rozpočtu verejnej správy na budúci rok opätovne prerokovala Hospodárska a sociálna rada SR, čo sa doteraz nestalo.

Koalícia sa pritom už na jeho znení dohodla a legislatívny návrh plánuje prerokovať v pondelok 4. decembra, pričom parlament by mohol rokovať v stredu 6. decembra.

Porušenie prísľubov hneď na začiatku

Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR vníma dané konanie nielen ako porušenie prísľubov o podpore a skvalitňovaní sociálneho dialógu, ktoré vláda vo svojom programovom vyhlásení deklaruje hneď niekoľkokrát, ale aj ako nie práve najlepší začiatok vzájomnej komunikácie so sociálnymi partnermi, keď ich pri rokovaní o najzávažnejšom zákone roka, akým návrh rozpočtu verejnej správy bez pochyby je, obchádza.

Návrh rozpočtu verejnej správy pritom býval predmetom rokovania tripartity predtým, ako išiel do vlády a parlamentu. Zástupcovia zamestnancov i zamestnávateľov sa s jeho obsahom oboznamovali síce v časovej tiesni a mali minimum času na preštudovanie a zhodnotenie rozsiahleho materiálu, avšak odborári, ale aj ostatní sociálni partneri každoročne prezentovali svoje rozsiahle odborné stanoviská a pripomienky k návrhu rozpočtu.

Neprebehla žiadna diskusia

„Jedným z dôvodom je aj skutočnosť, že priamo zákon o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni hovorí o tom, že Hospodárska a sociálna rada dohoduje stanoviská a odporúčania v oblasti štátneho rozpočtu,“ upozornili odborári. Po vyslovení dôvery vláde parlamentom sa však zatiaľ žiadna diskusia, ani prezentovanie rozpočtových cieľov neuskutočnili.

„Len z dostupných mediálnych informácií sa dozvedáme, že návrh rozpočtu verejnej správy by mal byť kombináciou konsolidácie rozbitých verejných financií a zachovania prvkov silného sociálneho štátu,“ uviedla KOZ.

Zmena daňovej legislatívy

Odborári očakávajú zmenu daňovej legislatívy, ktorá by mala zabezpečiť prínos nových príjmov do príjmovej časti rozpočtu. Ak by nové dane mali platiť od nového roka, vzhľadom na krátkosť času odborári očakávajú prijímanie tejto legislatívy v skrátenom legislatívnym konaní, čo považujú za neprípustné.

„Je neakceptovateľné, že by sa takáto dôležitá legislatíva prijímala takýmto spôsobom, bez účasti sociálnych partnerov a bez komunikácie na pôde Hospodárskej a sociálnej rady,“ uviedla prezidentka KOZ Monika Uhlerová. Diskusia o konsolidácii verejných financií sa podľa nej musí diať za účasti odbornej reprezentácie tých, ktorých sa môže priamo, či nepriamo dotknúť.

Zdaňovanie musí byť progresívne

„Očakávame, že rozpočet verejnej správy bude, napriek nevyhnutnosti konsolidovať verejné financie, nastavený na postupnú konsolidáciu, ktorá nestlmí ekonomiku a nespôsobí recesiu a negatívne sociálne dopady, najmä na zamestnancov verejnej správy a sociálne slabšie, zraniteľné osoby,“ dodala šéfka odborárov.

Zdaňovanie musí byť podľa nej progresívne, viesť k zníženiu zaťaženia práce a zvýšeniu zaťaženia kapitálu, a reformné – spojené so zavedením nových daní, ktoré viac zdania nové formy podnikania, ktoré sa doteraz vyhýbali zodpovednosti.