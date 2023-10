Firmy sa snažia obchádzať inštitút hromadného prepúšťania, negatívnym trendom je aj optimalizácia výrobných procesov

Firmy sa v poslednom období snažia obísť inštitút hromadného prepúšťania. Pre agentúru SITA to potvrdil Odborový zväz (OZ) KOVO.

Nesprávny prístup podnikov

Ako priblížili odborári, podniky pristupujú k postupnému uvoľňovaniu zamestnancov v takom počte, aby to nebolo kvalifikované ako hromadné prepúšťanie. Zákonník práce pritom presne stanovuje, aký počet pracovníkov musí firma určitej veľkosti prepustiť, aby išlo o hromadné prepúšťanie.

Podnikom následne vznikajú dodatočné povinnosti. Ako príklad uviedlo OZ KOVO situáciu v automotive spoločnosti Key Plastics Slovakia v Dolnom Kubíne.

„V priebehu mesiacov august – október odišlo približne 50 zamestnancov, ale boli to najmä ľudia s terminovanou pracovnou zmluvou, prípadne takí, ktorí majú nárok na odchod do starobného dôchodku. Podľa našich informácií by však vedenie chcelo uvoľniť (po dohode) ešte niekoľko desiatok zamestnancov, prípadne aj prepustiť, pretože nemá dostatok objednávok,“ priblížili odborári.