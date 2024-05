Negatívny demografický vývoj v Európe by nemal byť riešený len imigráciou, ale najmä mobilizáciou domácich zamestnancov

Vzhľadom na demografický vývoj v Európe je imigrácia nových zamestnancov z krajín nachádzajúcich sa mimo Európskej únie žiadúca a za určitých podmienok aj skutočne rozumná možnosť. Nemala by však byť nekontrolovaná.

Takýto odkaz posielajú kompetentným odborári z viacerých európskych krajín. Tí sa stretli v koncom mája v Bratislave pri príležitosti 25. výročia podpísania Viedenského memoranda.

Regulovaná imigračná politika

Dokument podporili svojho času zástupcovia odborov zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Slovinska, Rakúska a Nemecka, s cieľom vzájomnej spolupráce a koordinácie stratégií pri kolektívnom vyjednávaní, sociálnom dialógu a prijímaní spoločných deklarácií pri riešení závažných celospoločenských a odborových tém. Na Slovensku je jeho signatárom Odborový zväz (OZ) KOVO.

Ako konštatujú odborári, zamestnanci z krajín nachádzajúcich sa mimo Európskej únie už v súčasnosti tvoria podstatnú časť zamestnaných osôb v určitých odvetviach výroby a ich zamestnávanie sa stalo pre podnikajúce subjekty nevyhnutné. Zároveň sa zhodujú, že je nutné dohodnúť sa na spravodlivo regulovanej európskej imigračnej politike, založenej na princípoch Ženevského dohovoru.

Rovnaké pravidla v celej Európe

Odborári nepodporujú zámery zamestnávateľov riešiť nedostatok zamestnancov v krajine dovozom lacnej pracovnej sily a zároveň apelujú, aby štáty zaviedli opatrenia zabraňujúce odlivu mladých a talentovaných ľudí z krajiny.

„Negatívny demografický vývoj v Európe by totiž nemal byť riešený len imigráciou, ale najmä mobilizáciou domácich potenciálnych zamestnancov, doplnenou o školenia či rekvalifikácie pre vybrané skupiny,“ myslia si odbory.

Na druhej strane v niektorých krajinách, ako napríklad v Nemecku alebo v Rakúsku, utečenci často nesmú pracovať vôbec. Podľa zástupcov Viedenského memoranda by v celej Európe malo platiť rovnaké pravidlo, a to rovnaká mzda a rovnaké podmienky pre rovnakú prácu na rovnakom mieste, pričom pracovná migrácia by mala byť možnosťou, ale nikto by k nej nemal byť nútený a nemala by viesť k vykorisťovaniu a zneužívaniu.

Automobilový priemysel

Odborári sa venovali aj automobilovému priemyslu a výzvam, pred ktorými v súčasnosti stojí. Na Slovensku je v tomto sektore priamo zamestnaných 77 500 ľudí, v Čechách 175-tisíc, v Maďarsku okolo 157-tisíc a v Rakúsku asi 40-tisíc. Okrem toho existujú státisíce ďalších pracovných miest u dodávateľov. Najväčším motorom zmien v tomto priemysle je v súčasnosti ochrana klímy. Od roku 2035 sa totiž v Európe budú môcť predávať iba vozidlá, ktoré sú klimaticky neutrálne.

Tento krok podporujú aj odborári, zdôrazňujú však aj sociálne a pracovno-politicky vyvážené opatrenia, ktoré nebudú diskriminovať zamestnancov v tomto priemysle, a ktoré zabezpečia spravodlivý prechod celého sektora. Postihnuté regióny a zamestnanci v nich by mali byť sanovaní navýšením zdrojov, ktoré boli predtým k dispozícii vo Fonde spravodlivého prechodu.