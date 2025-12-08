Nečakaný októbrový rast priemyselnej produkcie potiahol nemeckú ekonomiku

Nemecká priemyselná výroba v októbri nečakane stúpla o 1,8 percenta v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Podľa predbežných údajov štatistického úradu Destatis ide o druhý mesačný rast po sebe, keď v septembri produkcia vzrástla o 1,1 percenta.
Výsledok, podporený najmä stavebníctvom a výrobou strojov, výrazne prekonal očakávania analytikov, ktorí predpovedali pokles o 0,55 percenta. Podľa ekonóma banky ING Carstena Brzeského dvojmesačný rast naznačuje, že priemyselná produkcia dosiahla dno.
Silný domáci, slabý zahraničný dopyt
Ministerstvo hospodárstva však upozornilo, že hoci domáce objednávky sú silné, zahraničný dopyt zostáva slabý. „Napriek prevažne pozitívnemu trendu v septembri a októbri sa na konci roka neočakáva výraznejšie oživenie priemyselnej aktivity,“ uviedlo vo vyhlásení.
Podľa Destatis produkcia v stavebníctve stúpla o 3,3 percenta a vo výrobe strojov a zariadení o 2,8 percenta. V automobilovom sektore, ktorý čelí kríze, však klesla o 1,3 percenta.
Výraznejší rast až budúci rok
Rast priemyselnej produkcie nadviazal na októbrový skok objednávok, podporený silným dopytom po obranných produktoch v súvislosti s opätovným vyzbrojovaním krajiny.
Nemecký kancelárFriedrich Merz výrazne zvýšil verejné výdavky na obranu a infraštruktúru s cieľom naštartovať ekonomiku po dvoch rokoch recesie, hoci čelí kritike, že opatrenia postupujú pomaly. Vláda predpokladá v roku 2025 len mierny rast HDP o 0,2 percenta, pričom výraznejšie zrýchlenie očakáva až v roku 2026.