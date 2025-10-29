Minimálna mzda v Nemecku sa rekordne zvýši

Nemecká vláda schválila zvýšenie minimálnej mzdy v krajine na 14,60 eura za hodinu. Ide o najväčšie zvýšenie odvtedy, ako krajina pred desiatimi rokmi minimálnu mzdu zaviedla.
Zvýšenie sa uskutoční v dvoch fázach. Zo súčasných 12,82 eura sa zvýši na 13,90 eura začiatkom budúceho roka a potom 1. januára 2027 stúpne na 14,60 eura za hodinu.
„Milióny zamestnancov dostanú za svoju prácu citeľne viac a firmy si môžu zodpovedne rozložiť rastúce náklady na dva roky,“ povedala nemecká ministerka práce Bärbel Basová.
Zvýšenie je „dôležitým krokom k väčšej spravodlivosti a uznaniu pre tých, ktorí udržiavajú našu krajinu v chode deň čo deň“, uviedla Basová, ktorá je líderkou nemeckých sociálnych demokratov (SPD). Sociálni demokrati sú koaličným partnerom konzervatívneho bloku CDU/CSU kancelára Friedricha Merza. Podľa ministerstva práce bude z tohto zvýšenia v Nemecku profitovať približne šesť miliónov pracovníkov.