Najčastejšie chyby pri výbere priemyselných koliesok a ako sa im vyhnúť

Jedným z nich sú práve priemyselné kolieska – neoddeliteľná súčasť transportných systémov, skladovej techniky či manipulačných vozíkov. Kým pri bežnom použití ide len o pohyb, v priemysle sú transportné kolieska kľúčom k plynulej a bezpečnej prevádzke. Ich výber preto nemôže byť náhodný – musí zodpovedať typu vozíka, hmotnosti nákladu, povrchu, po ktorom sa pohybujú, a aj špecifickým požiadavkám danej prevádzky.
Rozmanitosť koliesok podľa funkcie a prostredia
Základom správneho výberu je definovať, kde budú kolesá na vozík využívané. Iné nároky sú v sklade s hladkými betónovými podlahami, iné v exteriéri, kde môže byť nerovný terén, štrk alebo zámková dlažba. V prípade nerovných plôch sa do popredia dostávajú nafukovacie kolesá na vozík, ktoré dokážu výborne tlmiť nárazy, prispôsobiť sa povrchu a ochrániť prepravovaný tovar pred otrasmi. V čistých výrobných halách sú zas ideálnou voľbou kolieska s tvrdšou behúňovou plochou, ktoré znižujú valivý odpor a umožňujú jednoduchý pohyb aj pri vyššej hmotnosti nákladu.
Dôležité je zohľadniť aj otáčavosť kolies. Otočné kolieska s ložiskami zabezpečujú výbornú manévrovateľnosť, zatiaľ čo pevné kolieska poskytujú stabilitu v priamom smere. V mnohých prípadoch sa kombinuje pevná a otočná verzia na jednom zariadení, čo zabezpečuje ideálny kompromis medzi ovládateľnosťou a stabilitou. V špecifických prípadoch sú žiadané aj kolieska s brzdou, ktoré umožňujú zaistiť vozík na mieste – napríklad počas nakladania.
Materiály, ktoré rozhodujú o výkone
Moderné priemyselné kolieska na vozíky sa vyrábajú z rôznych materiálov, ktoré majú odlišné vlastnosti podľa potreby použitia. Polyuretánové kolieska sú odolné voči opotrebovaniu, tiché a šetrné k podlahe. Nylonové a polyamidové kolieska sú zasa vhodné do prostredí s chemickým zaťažením alebo vyššou teplotou. Gumové kolieska oceníte pri preprave tovaru, kde je dôležitá nižšia hlučnosť a dobré tlmenie nárazov.
Nafukovacie kolesá na vozík sú vyrobené podobne ako pneumatiky – obsahujú vnútornú dušu alebo sú plnené penou. Ich výhodou je schopnosť zvládať aj veľmi nerovné povrchy či mäkké podložia ako tráva alebo štrk. Na druhej strane si vyžadujú pravidelnú kontrolu tlaku a sú náchylnejšie na poškodenie prepichnutím. No v exteriérových podmienkach sú často jedinou rozumnou voľbou.
Investícia, ktorá ovplyvní každodenný chod
Pri výbere vhodných kolies na vozík je nutné hľadieť nielen na cenu, ale aj na kvalitu a záruku funkčnosti. Zle zvolené transportné kolieska môžu spôsobiť zvýšené opotrebovanie podlahy, náročnejšiu manipuláciu alebo dokonca poškodenie tovaru. O to dôležitejšie je investovať do riešení, ktoré zodpovedajú konkrétnym požiadavkám – či už ide o nízke zaťaženie v kancelárskom prostredí, alebo o vysokozáťažové kolesá na paletové vozíky vo výrobnej hale.
Výber správnych koliesok môže znieť ako detail, no v praxi ide o rozhodnutie, ktoré má výrazný vplyv na efektivitu, bezpečnosť aj náklady na údržbu. Čím lepšie rozumiete potrebám vášho pracovného prostredia, tým presnejšie si viete vybrať. Spoľahlivé priemyselné kolieska totiž nie sú len o pohybe – sú o spoľahlivosti a stabilite v každej situácii.
Informačný servis