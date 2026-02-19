Liberáli varujú pred environmentálnymi rizikami baterkárne v Šuranoch, poukázali na nedávny škandál v maďarskom Samsungu - VIDEO

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) upozornila na vážne environmentálne a bezpečnostné riziká súvisiace s výstavbou čínskej baterkárne v Šuranoch. V súvislosti s nedávnym škandálom v maďarskej baterkárni Samsung, kde boli zistené násobné prekročenia limitov nebezpečných látok, SaS vyzvala slovenskú vládu Roberta Fica, aby poskytla jasné odpovede a záruky o bezpečnosti projektu.
Poslanec SaS Karol Galek poukázal, že investíciu čínskej spoločnosti Gotion v Šuranoch osobne ohlásil práve premiér Fico v novembri 2023. Zároveň upozornil, že ide o jedinú veľkú investíciu od súčasnej vlády, zatiaľ čo iní významní investori zo Slovenska odchádzajú.
Rastúca nervozita obyvateľov
Galek vyjadril obavy, že podobne ako v Maďarsku, aj na Slovensku by mohli byť porušované bezpečnostné a environmentálne predpisy, pričom poukázal na nedokončený proces EIA a nedostatok informácií o investíciách vrátane finančných príspevkov zo strany štátu.
Maďarsko ponechalo v prevádzke závod Samsung SDI napriek zdravotným rizikám pre zamestnancov
Poslankyňa SaS Martina Bajo Holečková, ktorá žije v regióne, upozornila na rastúcu nervozitu obyvateľov Šurian, ktorí sa obávajú o zdravie, kvalitu vody a pôdy. Poukázala, že vláda po slávnostnom otvorení investície neposkytla žiadne ďalšie informácie ani garancie o bezpečnosti prevádzky.
Nevyslyšané otázky
Nitriansky poslanec a kandidát na župana Henrich Varga zdôraznil, že otázky pre vládu a župana Branislava Becíka zostali nevyslyšané, čo zvyšuje obavy miestnej komunity o zdravie, majetok a budúcnosť regiónu. Varga zároveň vyjadril, že SaS nie je proti investíciám, ale požaduje, aby boli splnené prísne bezpečnostné a environmentálne štandardy a aby investícia utvorila pracovné miesta s pridanou hodnotou bez ohrozenia zdravia.
Priemyselný park Šurany sa posúva do konkrétnej realizácie, cieľom obstarávania je komplexná príprava infraštruktúry
SaS žiada vládu o konkrétne kroky na zabezpečenie spolupráce so slovenskými firmami, garancie dodržiavania zákonov a úplnú transparentnosť v procese rozvoja baterkárne v Šuranoch.
Podľa SaS je nevyhnutné predísť situácii, aby sa aj táto investícia nestala zdrojom environmentálnych problémov a nebola iba „čínskou fabrikou“ na Slovensku bez dodržiavania slovenských pravidiel.