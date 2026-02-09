Maďarsko ponechalo v prevádzke závod Samsungu napriek zdravotným rizikám pre zamestnancov

Maďarská vláda v roku 2023 nezasiahla proti závodu juhokórejského koncernu Samsung na výrobu batérií v meste Göd, aj keď mala k dispozícii informácie o dlhodobom porušovaní bezpečnostných a zdravotných predpisov. Vyplýva to z investigatívnej správy, ktorú v pondelok zverejnil maďarský spravodajský portál Telex.
Samsung patril v roku 2017 medzi prvé nadnárodné firmy, ktoré v Maďarsku vybudovali továreň na batérie. Krajina sa pod vedením premiéra Viktora Orbána snaží profilovať ako globálne centrum výroby elektromobilov. Postoj verejnosti k batériovým závodom sa však postupne zhoršuje, najmä pre obavy zo zdravotných a environmentálnych dopadov.
Závod v Göde, ktorý sa nachádza približne 25 kilometrov severne od Budapešti, už v minulosti čelil opakovaným pokutám za porušenia predpisov v oblasti bezpečnosti práce, priemyselnej bezpečnosti a ochrany životného prostredia.
Nechceli odradiť ďalších investorov?
Podľa správy spravodajských služieb z roku 2023 Samsung vystavoval zamestnancov karcinogénnym látkam vo výrazne vyšších koncentráciách, než povoľuje zákon. Firma podľa zistení dlhodobo ignorovala problém, neprijímala opatrenia na jeho odstránenie a dokonca sa ho snažila zatajiť.
Maďarská vláda nariadila zastaviť súdne spory o „solidárnej dani“, Orbán pod paľbou kritiky
Monitorovanie závodu sa začalo už o rok skôr, po tom, čo sa do okolia premiéra dostali informácie, že spoločnosť neposkytuje úradom úplné údaje. Výsledky vyšetrovania mali k dispozícii aj ministri v čase, keď úrad pre bezpečnosť práce viedol už tretie vyšetrovanie závodu a mohol navrhnúť pozastavenie výroby.
Podľa Telexu šéf úradu vlády Antal Rogán označil závod za „neprijateľné politické riziko“. Napriek tomu sa kabinet rozhodol výrobu nezastaviť, keďže sa obával, že by to mohlo odradiť Samsung aj ďalších ázijských investorov od budúcich investícií v krajine. Vláda namiesto toho údajne stanovila firme termín do jesene 2023 na odstránenie zistených nedostatkov. Z interných dokumentov však vyplýva, že hoci sa situácia v závode zlepšila, problémy neboli úplne vyriešené.
Obrat na východ
Maďarská vláda ani miestna pobočka Samsungu bezprostredne nereagovali na žiadosť agentúry AFP o stanovisko. Závod v Göde, podobne ako ďalšie batériové továrne v krajine, sa opakovane stal terčom verejných protestov.
Trump vyjadril plnú podporu Orbánovi pred maďarskými parlamentnými voľbami
Orbánova vláda v rámci svojej dlhodobej politiky „obratu na východ“ ponúka ázijským firmám daňové úľavy, investície do infraštruktúry a dotácie na tvorbu pracovných miest. Premiér dúfal, že investície do elektromobility pomôžu premeniť Maďarsko na jedného z „technologických lídrov novej éry“. Podľa analytikov však pomalší rozvoj trhu s elektromobilmi v porovnaní s očakávaniami oslabuje priemyselný výkon krajiny a prispieva k jej hospodárskej stagnácii.