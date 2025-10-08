EÚ prišla so záchrannou brzdou, v tvrdom súboji s Čínou zdvojnásobuje clá na oceľ

Po júlovom spečatení obchodnej dohody medzi EÚ a USA Šefčovič uviedol, že európsky a americký oceliarsky a hliníkový sektor čelia rovnakému problému a dúfa v spoluprácu s Washingtonom na riešení čínskej nadkapacity. EÚ sa usiluje o širšiu „alianciu“ s USA na ochranu svojich ekonomík.
Oceľ je kľúčová pre dekarbonizáciu priemyslu a výrobu zariadení pre obnoviteľné zdroje energie, ako sú solárne panely, veterné turbíny a elektrické autá.
Oceliarsky sektor zamestnáva v Európe približne 300-tisíc ľudí, pričom za ostatných 15 rokov prišlo o prácu takmer 100-tisíc pracovníkov. Aktuálna kríza ohrozuje priamo tieto pracovné miesta aj ďalších 2,3 milióna nepriamych pracovných miest, uvádza Eurofer.
Podľa údajov Svetovej oceliarskej asociácie (WSA) vyrobila Čína minulý rok viac ako miliardu ton ocele, ďaleko pred Indiou so 149 miliónmi ton. USA bolo na štvrtom mieste s približne 79 miliónmi ton. Nemecko vyrobilo približne 37 miliónov ton a Francúzsko menej ako 11 miliónov ton. EÚ je jediným veľkým regiónom, ktorý od roku 2007 prišiel o približne 65 miliónov ton kapacity.