Nemecký kancelár šokuje EÚ: Stop zákazu spaľovacích motorov

Nemecký kancelár Friedrich Merz vyzval Európsku úniu, aby zrušila plánovaný zákaz predaja nových vozidiel so spaľovacím motorom od roku 2035. Merz tak reaguje na problémy nemeckého automobilového priemyslu, ktorý čelí silnej konkurencii čínskych výrobcov, ako je BYD, a pomalšiemu prechodu na elektrické vozidlá.
Pred štvrtkovým stretnutím s predstaviteľmi automobilového sektora Merz pre televíziu NTV uviedol, že zákaz považuje za „nesprávny“. Dodal, že nechce, aby Nemecko bolo jednou z krajín podporujúcich tento zákaz. Zároveň priznal, že otázka je naďalej predmetom diskusií s koaličnými partnermi zo Sociálnodemokratickej strany (SPD), pričom minister životného prostredia Carsten Schneider zatiaľ nie je presvedčený o potrebe zrušenia cieľa.
Green Deal ide bokom, Európa musí zachraňovať ekonomiku. Zrušia sa aj plány s autami so spaľovacími motormi?
Merz poukázal na to, že dieselové motory sú naďalej potrebné pre výrobu nákladných vozidiel a že by bolo „vážnou chybou“, keby Nemecko nemohlo v tejto oblasti vykonávať výskum. Vyjadril tiež nádej, že v nasledujúcich rokoch by mohli byť vyvinuté syntetické palivá, ktoré by umožnili spaľovacím motorom fungovať „environmentálne priateľským spôsobom“. „Nemali by sme zakazovať, mali by sme umožniť technológie, a to je môj cieľ,“ zdôraznil Merz.
Nemecký automobilový priemysel, ktorý je kľúčovým sektorom ekonomiky, čelí v súčasnosti výzvam v podobe silnej konkurencie, slabému dopytu a pomalšiemu prechodu na elektromobily. Napríklad športová značka Porsche nedávno oznámila výrazné odloženie rozvoja elektrických vozidiel pre slabý dopyt.