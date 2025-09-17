Posun zákazu spaľovacích motorov problém podľa analytika nevyrieši, rozhodujúci bude softvérový kód

Budúcnosť európskeho automobilového priemyslu sa čoraz viac odkláňa od mechanickej dokonalosti spaľovacích motorov a presúva do digitálneho sveta. Ako upozorňuje analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš, rozhodujúca bitka sa už nebude viesť v halách strojárskych závodov, ale „pri písaní softvérového kódu“.
Podiel čisto elektrických áut
Zatiaľ čo Čína dnes dosahuje v predaji elektromobilov podiel až 35 % a jej výrobcovia dominujú nielen cenou, ale aj technologickou vyspelosťou, v Európe je situácia odlišná. Podiel čisto elektrických áut bol v roku 2024 len 13,6 % a aj po započítaní plug-in hybridov sa európske čísla držia pod úrovňou 25 %.
V prostredí, kde automobilový priemysel tvorí až 7 % HDP Európskej únie a zamestnáva 13 miliónov ľudí, ide o zásadné riziko. Na Slovensku je závislosť ešte väčšia. Odvetvie sa podieľa na ekonomike približne 11 % HDP, na exporte viac ako 30 % a tvorí 16 % zamestnanosti v priemysle, teda najviac v celej EÚ.
Stabilná technologická vyspelosť
Práve preto má transformácia automobiliek pre krajinu existenčný význam. Kočiš pripomína, že podľa indexu Gartner Digital Automaker 2025 tradiční výrobcovia z Európy aj Japonska strácajú krok. Ich skóre sa prepadlo na 33 %, čo je najhorší výsledok za tri roky, zatiaľ čo lídrami zostávajú „digitálne natívni“ hráči ako Tesla, Nio či Xiaomi.
Podľa analytika je slabinou nielen technologická vyspelosť, ale aj firemná kultúra a rýchlosť transformácie vedenia. Situáciu ďalej komplikuje tlak čínskej konkurencie a americké clá vo výške 15 %, ktoré obmedzujú export na jeden z hlavných trhov.
Európsky parlament schválil nové pravidlá o recyklácii a dizajne automobilov
Európske automobilky navyše stoja pred prísnymi emisnými cieľmi vyplývajúcimi z Green Dealu a blížiacim sa zákazom predaja spaľovacích motorov od roku 2035. Kočiš upozorňuje, že „ak európsky trh ovládnu lacnejšie a technologicky vyspelejšie elektromobily z Číny či USA, regulatórne ciele stratia význam, ale konkurenčný problém zostane“.
Dekarbonizácia a klimatická politika
Clá dočasne chránia európskych výrobcov, no prinášajú aj vedľajšie škody. Predražujú autá pre spotrebiteľov a zasahujú samotné európske firmy, ktoré časť výroby presunuli do Číny.
Pritom sa očakáva, že už v roku 2030 bude na európskych cestách viac ako 50 miliónov elektrických a plug-in hybridných áut, čo si vyžiada masívne investície do nabíjacej infraštruktúry, recyklácie batérií a zabezpečenia kritických surovín. Kľúčovou otázkou tak nie je len dekarbonizácia, ale schopnosť prepojiť klimatickú politiku s digitálnou transformáciou a inovačnou kapacitou.
Na dovoz európskych áut USA uplatnia len 15-percentné clo
„Fundamentálny problém nevyrieši ani posunutie zákazu spaľovacích motorov. Súpermi sú čisto elektrické autá a konkurenčnou výhodou musí byť technologická a nákladová efektívnosť,“ zdôrazňuje Kočiš. Budúcnosť automobilového priemyslu v Európe tak bude stáť na stabilnom regulačnom rámci, dostupnej energii a podpore rizikového kapitálu, ktorý umožní rásť inováciám priamo na kontinente.