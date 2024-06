Únia hrozí zvýšením cla na čínske elektromobily, vraj cenovo poškodzujú európske značky áut

Európska únia v stredu pohrozila zvýšením ciel na čínske elektrické vozidlá. Eskaluje sa tak obchodný spor s Pekingom pre čínske subvencie exportu, ktoré podľa Bruselu poškodzujú európske automobilky.

Európska komisia (EK) uviedla, že sa obrátila na čínske úrady, aby prediskutovali zistenia z bruselského prešetrovania čínskych dotácií a „preskúmali možné spôsoby riešenia problémov“.

„Ak by diskusie s čínskymi úradmi neviedli k efektívnemu riešeniu,“ od 4. júla by predbežne nadobudli účinnosť nové clá, uviedla EK v tlačovej správe. Uvalenie dočasných dodatočných ciel na čínske elektromobily by znamenalo, že stúpnu z terajšej sadzby 10 percent na 38 percent.

Dovoz elektromobilov vyrobených v Číne do Európskej únie v posledných rokoch prudko vzrástol. Predstavitelia EÚ sa však sťažujú, že čínske automobilky ako BYD a SAIC cenovo poškodzujú európske značky áut vďaka masívnym dotáciám Pekingu.