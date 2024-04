Automobilový sektor bude v najbližších dvoch rokoch potrebovať 20 až 25-tisíc nových zamestnancov (video)

Slovenský automobilový priemysel bude potrebovať tisícky nových pracovných síl.

Ako v relácii Miroslava Wlachovského na portáli sita.sk uviedol prezident Zväzu automobilového priemyslu SR Alexander Matušek, len dve automobilky zo západu Slovenska by v najbližšom období chceli prijať približne 4 000 ľudí, Volvo pri Košiciach spolu s dodávateľmi minimálne 12-tisíc. Ďalších 4 000 až 6 000 pracovníkov by mohla zhltnúť nová baterkáreň pri Šuranoch.

20 až 25-tisíc pracovných miest

Podľa šéfa zväzu sa tak aktuálne bavíme o 20 až 25-tisíc pracovných miestach, ktoré Slovensko v horizonte najbližších dvoch rokov potrebuje obsadiť. Celý sektor sa pritom už teraz borí s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily a snaží sa ju získať aj za našimi hranicami.

„Naše stanovisko je také, že najlepší zamestnanec je pre nás slovenský zamestnanec, pretože ten je tu etablovaný, má tu svoju rodinu a môžeme na ňom dlhodobo stávať, keďže kvalifikácia stojí nesmierne finančné prostriedky,“ zdôraznil Matušek.

Kde sú slovenskí zamestnanci

Otázka však podľa neho je, prečo ich tu nemáme?

„Prečo nám toľko mladých ľudí odchádza do zahraničia? Prečo sme po Luxembursku, druhá krajina, z ktorej odchádza najviac študentov do zahraničia?,“ pýta sa Matušek. Nie je to pritom podľa neho iba o kvalite vzdelávania. Súvis vidí v atraktivite.

„Ak nie sme atraktívni pre našich vlastných ľudí, tak je otázka, ako sme atraktívni pre nazvem to legálnych prisťahovalcov alebo pracovníkov, ktorí sem prídu pracovať a či u nás potom tí ľudia ostanú žiť,“ zhodnotil prezident zväzu.

Celoeurópsky problém

Podľa neho ide o celoeurópsky problém. „Niekde je ten problém väčší, niekde menší, u nás je veľký, obrovský a my stále rozmýšľame, či tu niekoho chceme, alebo nechceme,“ pokračoval. Ľudia, ktorí k nám prichádzajúci, neovládajú náš jazyk, často majú odlišné vierovyznanie. Zamestnávatelia sa im snažia pomôcť, Matušek však upozornil, že častokrát k nim nie je priateľské okolie.

„Iné je to vo firme a iné je to mimo firmy. Takže to sú veci, ktoré musíme riešiť,“ priblížil s tým, že dôležité je, aby pracovníci prichádzali s celými rodinami a my sme im dokázali vytvoriť také podmienky, aby u nás aj ostávali. Ak totiž takýto človek dostane povolenie pracovať na Slovensku, povolenie platí pre celú Európsku úniu.

To spôsobuje ich vyššiu fluktuáciu. Hoci sa pritom veci pohli vpred a štát sa snaží priemyslu v tejto pomôcť, ten stále zápasí s dlhými lehotami a nedostatočnými kapacitami na strane mnohých úradov.

Relácie Okno do sveta si môžete vypočuť aj na >>> Spotify