Pre slovenský automobilový priemysel budú rozhodujúce nasledujúce dva roky, hovorí Matušek (video)

Pre investorov je veľmi dôležité, aby boli jednotlivé krajiny a ich predstavitelia čitateľní, aby bolo jasné, kam chcú patriť a kam chcú smerovať. Týka sa to aj Slovenska a rozhodnutia firiem, či prídu so svojimi projektami k nám, alebo pôjdu naopak inde.

Nedá sa hrať na dve strany

V relácii Miroslava Wlachovského Okno do sveta na portáli sita.sk to uviedol Alexander Matušek, prezident Zväzu automobilového priemyslu SR.

„Inými slovami povedané, pre investorov je veľmi dôležité, do akej krajiny idú investovať. Pretože zákazník si nechce kupovať produkty z problematických krajín,“ zhrnul hlavný predstaviteľ automobilového sektora na Slovenku.

Ako zároveň zdôraznil, tiež sa nedá hrať na dve strany. „Že poviem raz, ako mi niečo pasuje a keď mi to už nepasuje, poviem niečo iné, iné rozprávam v Bruseli a iné rozprávam na Slovensku,“ pokračoval.

Rozhodujúce budú nasledujúce dva roky

Poukázal aj na prípad z praxe, ktorý sa dotkol bratislavského Volkswagenu a projektu Beta+, ktorý už vo fabrike beží. Táto investícia mala pôvodne smerovať do Turecka.

„Stačilo, aby sa pán Erdoğan išiel z Turecka poprechádzať na pár týždňov po Sýrii a celá investícia bola škrtnutá a bolo rozhodnuté o jej novom umiestnení. A vtedy ju získal Volkswagen na Slovensku,“ priblížiť dôležitosť politiky pre biznis Matušek.

Ako pokračoval, pre slovenský automobilový priemysel budú rozhodujúce nasledujúce dva roky. Tie stanovia, aké ďalšie produkty budú na Slovensku umiestnené.

„To, čo nás trápi, je situácia po roku 2027. To je to, čo komunikujeme, že my nepotrebujeme špeciálnu pomoc, potrebujeme tu vytvoriť prostredie na to, aby sme boli schopní tie investície k nám dostať,“ zhodnotil prezident zväzu.

Musíme podľa neho ponúknuť stabilitu, predvídateľnosť, a tak, ako každý iný, zabojovať o každú investíciu.

Je Slovensko montážna dielňa?

Matušek odmietol opakované vyjadrenia o prílišnej orientácii Slovenska na automobilový priemysel a kritiku, že sme iba montážnou dielňou.

„Túto otázku dostávam veľmi často, odpovedám na ňu tým spôsobom, že sme možno neboli na Slovensku schopní vybudovať druhý taký silný priemysel a zároveň sme v tom automobilovom boli veľmi úspešní. Tie autá nás v konečnom dôsledku vždy, vždy, vždy podržali,“ uzavrel.

Pripustil, že vývoj a výskum, R&D, sa v rámci automobilového priemyslu na Slovensku sústreďuje skôr u dodávateľov. Samotní výrobcovia automobilov ho totiž majú centralizovaný vo svojich materských koncernoch.

„To ale neznamená, že v tých veciach, ktoré pre samotnú výrobu automobilov potrebujeme, akým spôsobom sa to vyrobí, tam je to R&D u nás dosť silné. Nie je to teda priamo pri vývoji automobilov, ale vo všetkých oblastiach okolo to je na Slovensku silné,“ uzavrel.

Relácie Okno do sveta si môžete vypočuť aj na >>> Spotify