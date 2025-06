Záujem zákazníkov o automatizované predajne COOP Jednota 24/7 prekonal očakávania, dôveru majú aj u seniorov

Presne pred rokom otvorila COOP Jednota Galanta svoju prvú automatizovanú predajňu 24/7 v obci Šalgočka. V súčasnosti ich na Slovensku funguje desať a do konca roka ich má byť minimálne dvakrát toľko.

Úspech týchto predajní prekonal očakávania spotrebných družstiev COOP Jednota, pričom mimoriadnu návštevnosť zaznamenali najmä počas štátnych sviatkov. Nový formát oslovil zákazníkov naprieč rôznymi vekovými skupinami a ukázal, že Slováci pristupujú k automatizovanému nakupovaniu zodpovedne.

Význam automatizovaných predajní sa ukázal najmä počas sviatkov

„COOP Jednota týmto formátom reaguje na reálne potreby svojich zákazníkov. Flexibilita, dostupnosť a praktickosť sú kľúčové – obzvlášť pre tých, ktorí potrebujú súrne nakúpiť mimo klasických otváracích hodín, pretože im doma niečo chýba alebo pracujú na zmeny. Predajne počas bezobslužného režimu pravidelne využívajú profesie ako záchranári, policajti či kamionisti,“ uviedol Štefan Mácsadi, predseda spotrebného družstva COOP Jednota Nové Zámky.

Význam automatizovaných predajní sa ukázal najmä počas sviatkov. „Tempo Supermarket v Prievidzi pri autobusovej stanici, ktorý je v prevádzke od apríla, sme otvárali už rovno vo formáte 24/7. Veľkonočné aj májové sviatky ukázali, že zákazníci vítajú možnosť nakúpiť si aj počas dní, keď sú bežné obchody zatvorené. Pred našou predajňou stáli rady, a to sme naozaj nečakali,“ povedala Janka Madajová, predsedníčka predstavenstva COOP Jednota Prievidza. Za túto technologickú inováciu získala COOP Jednota víťazstvo v súťaži Mastercard Obchodník roka 2024 v kategórii Inovátor v obchode.

Výhody aj pre zamestnancov

Zákazníci, ktorí chcú nakupovať v režime 24/7, musia mať viac ako 18 rokov a overenú totožnosť v mobilnej aplikácii COOP Jednota Klub. „Možnosť nakupovať v režime 24/7 si v aplikácii COOP Jednota Klub zatiaľ aktivovalo už viac ako 10 000 zákazníkov, ktorí zrealizovali vyše 25 000 nákupov. Vďaka aplikácii je dnes vstup umožnený do ktorejkoľvek predajne 24/7, bez ohľadu na región. Tieto čísla sú obzvlášť povzbudivé, keďže predajne pribúdali postupne a najvýraznejší nárast sme zaznamenali až v posledných mesiacoch. Očakávame, že s rozširujúcou sa sieťou a rastúcim povedomím o výhodách tohto formátu bude počet nákupov rásť ešte dynamickejšie,“ uviedol Michal Švrček, riaditeľ sekcie IT a služieb COOP Jednota Slovensko.

Automatizované predajne prinášajú výhody aj zamestnancom. „Naši zamestnanci sú pre nás aj zákazníkov nenahraditeľní. Drvivá väčšina personálu sa vyjadrila, že by mali v nedeľu radi voľno a radšej sa tento deň venovali rodine alebo šli do kostola, čo je u nás na Orave veľmi dôležité. Preto sme ich požiadavku vypočuli a predajne 24/7 v rámci nášho spotrebného družstva budeme v nedeľu nechávať výlučne v bezobslužnom režime. Tým, ktorí si nedeľné zmeny chcú ponechať, vychádzame v ústrety – v predajni dokladajú tovar, kontrolujú doby spotreby a podobne,“ uviedol Igor Jagelek, predseda spotrebného družstva COOP Jednota Námestovo.

Mnohí seniori sa technológií neboja

Nový formát si získal dôveru naprieč všetkými vekovými skupinami. „Zaznamenali sme situácie, keď do predajne prichádzali seniori, ktorí tam pokojne vedeli stráviť viac ako pol hodiny. V pokoji si prezerali sortiment, porovnávali ceny podľa papierového letáka či nakupovali podľa zoznamu a celkovo sa zdalo, že im tento spôsob nákupu vyhovoval,“ povedal Ivan Bzdúšek, predseda COOP Jednota Senica.

„V spolupráci s Centrom voľného času sme seniorov učili, ako nakupovať samoobslužne. Pomohli sme im stiahnuť aplikáciu a vysvetlili, ako funguje formát 24/7. Následne sme spolu vyskúšali samoobslužné nakupovanie. Mnohí sa technológií vôbec neboja a po zaškolení sa vracajú opakovane. Naša najstaršia zákazníčka má 85 rokov a v automatizovanom režime nakupuje pravidelne,“ doplnila Júlia Ančinová, podpredsedníčka predstavenstva COOP Jednota Galanta.

Disciplinovanosť zákazníkov

Spotrebné družstvá COOP Jednota hovoria aj o vysokej miere rešpektu a zodpovednosti zákazníkov. „Veľmi milo nás prekvapila disciplinovanosť zákazníkov a to, ako dôsledne dodržiavajú pravidlá v predajni. Ak niečo omylom nenablokujú, vrátia tovar späť do police alebo svoj nákup upravia pomocou vzdialenej služby, ktorá prevádzku a zákazníkov monitoruje. Jeden pán dokonca rozbil pri pokladni fľašky s pivom, zaplatil ich a do predajne sa vrátil s handrou a vedrom – zašpinenú podlahu sám poumýval. Takýchto príkladov máme mnoho, čo nás veľmi teší, a zákazníkom za tento prístup úprimne ďakujeme,“ dodal Igor Jagelek.

Partneri projektu vyzdvihujú prínos inovácií pre každodenný život. „Automatizované predajne COOP Jednota 24/7 sú skvelým príkladom toho, ako technológie môžu zjednodušiť každodenný život – bez ohľadu na to, kde ľudia žijú, koľko majú rokov alebo kedy majú čas ísť nakúpiť. Spoločne ukazujeme, že inovácie nemusia byť o veľkých slovách, ale o skutočnom prínose pre zákazníkov. Digitálne riešenia, ako je toto, sa veľmi skoro stanú bežnou súčasťou našich životov a Mastercard bude pri tom, aby boli bezpečné, jednoduché a dostupné pre každého,“ uviedla Jana Lvová, generálna riaditeľka spoločnosti Mastercard pre Slovensko a Českú republiku.

„Z predajní COOP Jednota sa stali aj centrá finančných služieb, kde si klienti môžu pri platbe kartou vybrať hotovosť, tak ako v banke alebo na pošte, a zároveň si môžu aj uhradiť poštové poukážky, šeky či bankové zloženky. Je to vzrušujúce dobrodružstvo modernizácie a digitalizácie slovenských regiónov, podporujeme tým projekty, ktoré prinášajú reálnu pridanú hodnotu komunitám po celom Slovensku,“ uviedol Jaroslav Habo, riaditeľ UniCredit Bank pre Slovensko.