COOP Jednota otvorila svoju prvú nonstop predajňu už aj na Orave, zákazníkom umožní nakupovať kedykoľvek

COOP Jednota Námestovo sa pridala k rozširovaniu svojho nového konceptu nonstop predajní a najnovšie priniesla túto revolučnú novinku aj na Oravu.

Modernizovaná predajňa Tempo supermarket 24/7 v Rabči tak umožní zákazníkom nakupovať kedykoľvek počas noci či sviatkov, aj po skončení štandardnej dennej prevádzky s personálom. Rabča sa tak pripojila k ďalším predajniam ako Šalgočka, Šaľa, Nové Zámky a Handlová kde sú takéto predajne už funkčné.

Predajňa ponúka pokročilé technológie

Nová nonstop predajňa sa nachádza medzi obcami Rabča a Oravská Polhora a ponúka 18 parkovacích miest, moderný zálohomat a pokročilé technológie pre bezobslužné nakupovanie.

„Sme presvedčení, že modernizovaná predajňa Tempo supermarket 24/7 výrazne zlepší komfort nakupovania pre obyvateľov zo širokého okolia. Zavedením automatizovaného režimu nechceme nahradiť klasický obchod s personálom. Vďaka tomuto riešeniu chceme podporiť náš existujúci tím, zabezpečiť plynulý chod predajne a zároveň ponúknuť zákazníkom možnosť nakupovať aj mimo tradičných otváracích hodín,“ uviedol Igor Jagelek, predseda spotrebného družstva COOP Jednota Námestovo.

Jagelek vysvetlil, že supermarket bude počas dňa fungovať s personálom v štandardných otváracích hodinách, a to od pondelka do soboty 6:00 – 19:00 a v nedeľu 8:00 – 14:00. Po ich skončení sa predajňa prepne do automatizovaného režimu, pričom zákazníci môžu vstúpiť pomocou aplikácie COOP Jednota Klub.

Na nákup budete potrebovať aplikáciu

Po prihlásení do aplikácie si vygenerujú QR kód, ktorým si otvoria dvere. Následne si vyberú akýkoľvek tovar, naskenujú ho na samoobslužnej pokladnici a zaplatia bezhotovostne. Pri odchode opäť použijú QR kód na opustenie predajne.

„Keďže vstup do predajne je možný prostredníctvom aplikácie vernostného programu COOP Jednota, zákazníkovi stačí zaregistrovať sa a nahrať do aplikácie fotografiu tváre a občiansky preukaz – celý proces registrácie trvá menej ako 3 minúty,“ vysvetli Michal Švrček, riaditeľ sekcie IT a služieb COOP Jednota Slovensko s tým, že jednoduchý proces registrácie priláka aj turistov. Bezhotovostné platby a finančné riešenia zabezpečujú dlhodobý partneri projektu, ktorými sa stali Mastercard a UniCredit Bank.

Jagelek na záver dodal, že COOP Jednota plánuje pokračovať v rozširovaní siete s týmto konceptom aj do ďalších lokalít. Cieľom je priniesť pohodlie nonstop nakupovania čo najširšiemu spektru zákazníkov vrátane menších obcí a vzdialenejších regiónov. Ďalšiu, v poradí šiestu predajňu otvorí COOP Jednota už v nasledujúcich týždňoch.