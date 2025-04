COOP Jednota otvorila v Prievidzi najväčší nonstop supermarket, okrem potravín ponúka aj rôzne služby

COOP Jednota otvorila v Prievidzi najväčší nonstop supermarket, jedinečný z hľadiska unikátneho dizajnu a ekológie. Ako uviedla Janka Madajová, predsedníčka predstavenstva COOP Jednota Prievidza, tento ekologický projekt zahŕňa nielen najväčší supermarket COOP Jednota s nepretržitou prevádzkou 24/7 na Slovensku, ale vytvára aj celý komplex, ktorý slúži obyvateľom a zároveň obohacuje mesto o moderný a ekologický verejný priestor.

Okrem Tempo Supermarketu tu svoje miesto našli rôzne služby ako kvetinárstvo, kaderníctvo, trafika, pekáreň, lekáreň, záhradkárske potreby či veterinárna ambulancia. Celý komplex bol postavený ako drevostavba, s množstvom udržateľných technológií, ako sú zelená strecha, rekuperácia vzduchu a fotovoltické panely.

Blízko pri staniciach

„Naše spotrebné družstvo pôsobí v regióne už takmer 70 rokov. Sme spätí so životom mesta a jeho obyvateľmi, a preto sme im chceli priniesť niečo viac ako len obyčajnú stavbu. Tento projekt je o zlepšení kvality života našich občanov, ale aj o vytvorení niečoho, čo bude nielen praktické, ale aj pekné a udržateľné. Sme hrdí, že môžeme aj takýmto spôsobom prispieť k rozvoju Prievidze,“ uviedla Madajová.

Nový komplex sa nachádza v blízkosti staníc, čo zlepšuje dostupnosť potravín pre miestnych aj návštevníkov. Na ploche 579 štvorcových metrov ponúka široký sortiment produktov, čerstvé lahôdky a podporuje regionálnych výrobcov. Predajňa je otvorená denne s personálom od pondelka do soboty od 6:00 do 20:00 a v nedeľu od 7:00 do 20:00. Mimo týchto hodín je prístupná cez aplikáciu COOP Jednota Klub.

Automatizované predajne na Slovensku

„Stačí sa v nej zaregistrovať pre nákupy v režime 24/7 a vstúpiť môžete vďaka vygenerovanému QR kódu do ktorejkoľvek zo siedmich automatizovaných predajní na Slovensku,“ vysvetlila Madajová.

Partneri projektu Jana Lvová, generálna riaditeľka Mastercard pre Slovensko a Českú republiku, vyzdvihla technologické inovácie, ktoré zlepšujú zákaznícku skúsenosť. Jaroslav Habo, riaditeľ UniCredit Bank pre Slovensko, ocenil moderné riešenia, ktoré zjednodušujú každodenné povinnosti zákazníkov. Prvú automatizovanú predajňu otvorila COOP Jednota v malej obci Šalgočka v galantskom okrese. Postupne pribudli ďalšie lokality v Šali, Nových Zámkoch, Handlovej, Rabči a Senici.

„Otvorenie automatizovanej predajne v Prievidzi je súčasťou dlhodobej expanzie tejto formy predaja v režime 24/7, v ktorých COOP Jednota plánuje ďalej pokračovať,“ uzavrela Madajová.