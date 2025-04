COOP Jednota otvorila v Sládkovičove ďalšiu nonstop predajňu, zákazníkom umožní nákup aj počas sviatkov - FOTO

COOP Jednota rozšírila svoju sieť automatizovaných nonstop predajní 24/7 otvorením novej predajne v Sládkovičove na Richterovej ulici.

Vynovená predajňa

Zákazníci tak budú môcť nakupovať kedykoľvek, vrátane veľkonočných sviatkov, pomocou mobilnej aplikácie COOP Jednota Klub. Ako priblížila Júlia Ančinová, podpredsedníčka predstavenstva COOP Jednota Galanta, vynovená predajňa v Sládkovičove, s predajnou plochou 258 m², sa nachádza v dynamicky sa rozrastajúcej lokalite.

„Očakávame, že o novú predajňu 24/7 bude veľký záujem nielen medzi miestnymi, ale aj turistami, ktorí s obľubou navštevujú známe termálne kúpalisko Vincov les,“ dodala Ančinová.

Mobilná aplikácia

Predajňa je vybavená modernými technológiami, ako sú elektronické zámky, kamerový systém a samoobslužná pokladnica. Michal Švrček, riaditeľ sekcie IT a služieb COOP Jednota Slovensko vysvetlil, že vstup do predajne bude umožnený, tak ako pri ostatných predajniach tohto typu, mobilnú aplikáciu COOP Jednota Klub.

„V aplikácii si zákazník vygeneruje QR kód na otvorenie dverí. Nákup bude prebiehať jednoducho, bezhotovostne cez samoobslužnú pokladnicu, pričom pri východe opäť použije QR kód. Tento koncept poskytuje maximálny komfort pre všetkých zákazníkov,“ dodal Svrček.

Samoobslužný režim

Predajňa bude otvorená s personálom v pracovné dni od 06:00 do 18:00 a soboty od 06:00 do 12:00, pričom v ostatných hodinách prejde do samoobslužného režimu. Tento formát je ideálny pre obyvateľov, ktorí potrebujú nakúpiť v neštandardných časoch alebo počas štátnych sviatkov.

Projekt automatizovaných predajní podporujú aj partneri Mastercard a UniCredit Bank, ktorí zabezpečujú pre COOP Jednotu bezhotovostné platby.