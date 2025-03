Záujem o projekt Olejko chráni prírodu rastie, použitý kuchynský olej zbiera už viac ako 400 škôl

Projekt „Olejko chráni prírodu„, ktorý organizujú spoločnosti Billa a Espik, zaznamenal v tomto roku nárast záujmu zo strany škôl a škôlok. Ako informovala Jana Gregorovičová, senior CSR špecialistka v Bille, v porovnaní s minulým pilotným rokom sa do zberu použitého kuchynského oleja zapojilo viac vzdelávacích inštitúcií.

„V projekte Olejko chráni prírodu majú materské, základné aj stredné školy možnosť po celý školský rok užitočne triediť použitý kuchynský olej. Do jednej nádoby môžu zbierať všetky druhy použitých rastlinných olejov a živočíšnych tukov, ktoré ich rodina vyprodukuje. Okrem klasického kuchynského oleja aj nálevy zo sušených paradajok, konzervovaných rýb či syrov,“ vysvetlila Gregorovičová.

Dodala, že olej dokáže znečistiť podzemné vody a s nimi aj pitnú vodu, môže preniknúť do pôdy, kde obmedzuje rastlinám čerpať dostatočný objem živín. Je preto veľmi dôležité, aby sa takýto odpad triedil správne.

Školy sa môžu prihlásiť počas celého roka

Do projektu sa školy môžu prihlásiť počas celého roka, a to cez webstránku. Po schválenej registrácii pribudnú v areáloch škôl špeciálne nádoby určené na použitý kuchynský olej a tuky. Každá škola, ktorá sa zapojí, je navyše zaradená do žrebovania o rôzne ceny.

V pilotnom ročníku sa do projektu prihlásilo 297 škôl z celého Slovenska, zatiaľ čo tento rok už odpad zbierajú žiaci na 411 školách a ďalšie sa stále pridávajú. Doteraz sa podarilo vyzbierať 9 280 kg použitého oleja.

„Tento projekt považujeme za skutočne jedinečný, a to nielen pre jeho vzdelávací cieľ, ale tiež preto, že rodičom a deťom prináša praktickú možnosť, ako správne triediť odpady,“ povedala Gregorovičová.

Odpad sa využíva na výrobu ekologického biopaliva

„Odpad v podobe použitých jedlých olejov a tukov je znovupoužiteľný a môže prispieť k ochrane prírodných zdrojov. Týmto projektom chceme ukázať, že každý z nás môže prispieť k ochrane prírodných zdrojov aj keď malými, no o to účinnejšími krokmi,“ uviedla Michaela Hlinková, koordinátorka projektu firmy ESPIK.