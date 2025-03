Terno pokračuje v expanzii, slovenský reťazec otvoril novú predajňu vo Veľkom Mederi

Slovenský potravinový reťazec Terno rozširuje svoju predajnú sieť otvorením novej predajne vo Veľkom Mederi na Námestí Bélu Bartóka, čo je už štvrtá predajňa otvorená v tomto roku.

Predajňa je otvorená každý pracovný deň od 6:00 do 20:00, v sobotu od 6:00 do 19:00 a v nedeľu od 7:00 do 18:00. Moderná a bezbariérová predajňa s plochou takmer 500 štvorcových metrov ponúka široký sortiment potravín vrátane kvalitného pultu od slovenského mäsiarstva Danubius.

„Veríme, že pestrá skladba potravín s takmer 60-percentným podielom slovenských výrobkov vo veľkoryso a prehľadne koncipovanej predajni osloví našich nových zákazníkov, ktorí zaiste ocenia aj viac ako sto cenovo výhodných produktov našej privátnej značky Terka. Zákazníci sa tiež môžu tešiť na pult mäsiarstva Danubius priamo v predajni,“ informoval Peter Vanek, marketingový manažér TERNO real estate, s. r. o.

Reťazec tiež ponúka výhodnejšie ceny držiteľom vernostnej karty, vrátane pravidelných utorkových a stredajších 20 % zliav na vybraný sortiment a ďalších zliav. Zákazníci môžu zbierať body na dodatočné zľavy a využívať bezhotovostné platby cez vernostnú kartu.