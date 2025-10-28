Tesco predajne budú otvorené aj na Sviatok všetkých svätých, zákazníci môžu využiť aj online nákupy

V sobotu 1. novembra, na Sviatok všetkých svätých, budú všetky predajne reťazca Tesco na Slovensku otvorené. Zákazníci tak budú mať možnosť nakúpiť aj počas dňa, ktorý je štátnym sviatkom.
Všetkých 181 predajní Tesca vrátane čerpacích staníc bude k dispozícii podľa štandardných otváracích hodín. Okrem kamenných obchodov bude bez zmien fungovať aj služba Tesco Online nákupy, ktorá umožňuje pohodlný nákup z domu a doručenie tovaru. Táto možnosť je vhodná najmä pre väčšie rodinné nákupy alebo dokúpenie potrebných vecí, ako sú sviečky a vence na pietne spomienky.
Zákazníci si môžu aktuálne otváracie hodiny overiť na oficiálnej webovej stránke Tesca alebo priamo vo vybraných predajniach. Tesco týmto spôsobom reaguje na potreby zákazníkov, ktorí počas pracovného týždňa nestihnú zabezpečiť všetko potrebné na spomienku svojich blízkych.