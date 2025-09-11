Slováci majú pozitívny vzťah k domácim potravinám, k nákupu ich motivuje podpora lokálnych výrobcov aj známe chute

Domáce potraviny si Slováci najčastejšie spájajú s kvalitou, tradíciou a čerstvosťou, vyplýva z prieskumu spoločnosti 2muse pre COOP Jednotu na vzorke tisíc respondentov.
Krajina pôvodu hrá významnú úlohu najmä pri mäse a mäsových výrobkoch, ktoré tretina respondentov označila za najdôležitejšie. Výsledky prieskumu boli predstavené pri príležitosti 15. výročia reklamného konceptu Bača a Honelník, ktorý stavia na symbolike slovenských tradícií.
Dôležitá je cena aj krajina pôvodu
Viac ako 80 % slovenských spotrebiteľov pri nákupe potravín najprv sleduje cenu, pričom ženy venujú cene väčšiu pozornosť než muži. Tretina respondentov však zohľadňuje aj krajinu pôvodu. Slovenské potraviny sú vnímané predovšetkým ako kvalitné a tradičné, pričom ženy ich spájajú s čerstvosťou a muži s vlastenectvom.
Medzi hlavné motivácie na nákup domácich potravín patrí podpora lokálnych výrobcov (41 %) a známe chute (37 %). „Teší nás, že prieskum potvrdil pozitívny vzťah ľudí na Slovensku k domácim potravinám. Je to jasný signál, že naša dlhodobá stratégia podpory slovenských producentov má zmysel a prináša výsledky,“ uviedla Renáta Peťovská, riaditeľka obchodu a rozvoja maloobchodných služieb v COOP Jednota.
Čo by Slováci zaradili do zoznamu UNESCO?
Prieskum tiež ukázal, že najviac by Slováci do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO zaradili bryndzu (63 %), nasledovanú korbáčikmi (33 %) a parenicou (27 %).
COOP Jednota je podľa respondentov sieťou, ktorá najviac podporuje domácich výrobcov, pričom predaj slovenských potravín tvorí viac ako 70 % jej reálneho predaja.
Systém COOP Jednota má na Slovensku viac ako 150-ročnú tradíciu a spolupracuje s viac ako 1 300 dodávateľmi zo všetkých regiónov Slovenska. Poskytuje prácu viac než 14-tisíc zamestnancom v 9 logistických centrách a 30 regionálnych spotrebných družstvách. Z nich 25 vykonáva maloobchodnú činnosť prostredníctvom takmer 2 000 predajní na celom území Slovenska.