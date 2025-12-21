Rodiny, seniori aj vyťažení ľudia, online nákup potravín využíva čoraz širšia skupina Slovákov

Objednávanie potravín cez internet sa na Slovensku v priebehu troch rokov rozšírilo natoľko, že dnes predstavuje štandardný spôsob nakupovania pre tisíce domácností.
Podľa údajov technologicko-logistickej spoločnosti DODO počet online objednávok potravín v tomto roku (za obdobie január až polovica decembra) takmer trojnásobne prevyšuje hodnoty z roku 2023. Najsilnejším obdobím pritom zostáva december, ktorý každoročne prináša prudký nárast záujmu, najmä v čase pred Vianocami.
Prudký medziročný rast a náročný december
Dynamika rastu online nákupov potravín je výrazná. Medziročne zaznamenala spoločnosť DODO nárast o 80 % medzi rokmi 2023 a 2024 a následne o ďalších približne 50 % v roku 2025. Z pôvodne okrajovej služby pre obyvateľov veľkých miest sa stal naplno etablovaný spôsob zabezpečenia pravidelných aj rozsiahlejších rodinných nákupov.
„Nakupovať potraviny cez internet s donáškou priamo domov už nie je výstrelok alebo výsada veľkomiest. Dnes je to štandard, ktorý musí logistika zvládať v rovnakom rozsahu a kvalite ako klasické obchody. A december je každoročne jeho najnáročnejšou skúškou,“ hovorí Peter Menky, prevádzkový riaditeľ spoločnosti DODO. Upozorňuje, že práve v tomto mesiaci objem doručených objednávok stúpa až o 60 % v porovnaní s bežným mesiacom.
Spolupráca s Košík.sk a dôraz na kvalitu služieb
Na náraste záujmu sa podieľa aj spolupráca spoločnosti DODO s online supermarketom Košík.sk. Jeho dáta ukazujú, že zákazníci oceňujú najmä možnosť časovo flexibilného doručenia, priaznivé ceny porovnateľné s tými v kamenných predajniach, množstevné zľavy a dôsledný dôraz na čerstvosť tovaru. Službu využívajú najmä rodiny s deťmi, časovo vyťažení ľudia, ale aj seniori, pre ktorých môže byť klasický nákup fyzicky náročný.
„Vianoce sú momentom, keď zákazníci neodpúšťajú chyby. December preto predstavuje najpresnejší test dôvery. To, že si ľudia nechávajú doručiť aj kompletný sviatočný nákup vrátane čerstvých potravín, jasne ukazuje, že online supermarket už nie je len doplnok, ale plnohodnotná voľba,“ uviedol Jaroslav Galovič z Košík.sk.
Rastie hodnota nákupov aj záujem v regiónoch
Nielen počet, ale aj hodnota nákupov rastie. DODO eviduje, že priemerná hodnota online nákupného košíka na Slovensku sa od roku 2023 zvýšila z približne 40 eur na súčasných 65 až 70 eur. Navyše, dostupné dáta vyvracajú predstavu, že ide o výsadnú službu pre Bratislavu. Kým hlavné mesto a jeho okolie tvoria asi štvrtinu všetkých objednávok, až 75 % prichádza z ostatných regiónov. Obzvlášť vysoký dopyt zaznamenali v Trnavskom, Žilinskom a Prešovskom kraji. Online nákup potravín sa tak stal súčasťou každodenného života aj mimo veľkých miest.
„Vyššiu hodnotu objednávok a silný regionálny záujem vidíme aj v našich údajoch. Ľudia dnes nakupujú online plánovane, vo väčších objemoch a v pravidelných intervaloch. Online supermarket už nie je výnimočnou alternatívou, ale pevnou súčasťou ich týždennej rutiny,“ doplnil Galovič.
Najobľúbenejšie časy doručenia
Z hľadiska preferencií zákazníkov je najobľúbenejším časom na doručenie nákupu sobota dopoludnia, pričom najvyťaženejším časovým oknom je interval medzi 10:00 a 11:00. Všeobecne zákazníci uprednostňujú doručenie medzi 10:00 – 14:00 a 16:00 – 19:00.
Predvianočný vrchol nákupov podľa dát DODO prichádza medzi 11. a 20. decembrom, kedy objem objednávok pravidelne presahuje ročný priemer o 40 až 50 %. „Aj tento rok očakávame, že absolútne maximum príde 19. a 20. decembra. Ide o najvyťaženejšie dni roka, keď môžu denné objemy narásť až o polovicu oproti štandardu. Z logistického hľadiska ide o kombináciu väčších plánovaných nákupov a urgentných objednávok na poslednú chvíľu. Práve presnosť doručenia je v tomto období kľúčová pre spokojnosť zákazníkov,“ uzatvára Menky.